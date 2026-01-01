PRIŽELJKUJEM PUNO DECE! Emotivni rolerkoster Kaće Živković u 2025.! Izgubila oca, a osmeh na lice vratio joj je sin: Naučila sam da živim sa bolom, ali i šta znači BEZUSLOVNA LJUBAV!

Folk zvezda Katarina Kaća Živković u prazničnom intervjuu za naš portal sumirala je godinu na izmaku koja je za nju bila jedna od emotivno najtežih i najintenzivnijih - na samom početku godine preminuo joj je otac, međutim Stefan, njen sin jedinac, svojom ljubavlju vratio joj je osmeh na lice i olakšao težak period.

Kakva ti je bila 2025. godina poslovno, a kakva privatno? Čemu te je naučila?

- 2025. godina mi je bila puna kontrasta. Privatno je donela velike životne promene, imam svog anđela i to je nešto što mi je potpuno promenilo fokus, prioritete i pogled na život. Moj sin je bio i ostao centar mog sveta i najveća snaga iz koje crpim energiju svakog dana. Poslovno, objavila sam album “Kurtizana” svega nekoliko meseci nakon porođaja i održala promociju, ali sam tada shvatila da još nisam spremna da se u potpunosti vratim. I fizički i psihički, moje srce je bilo kod kuće. Ispalo je tako da sam bukvalno objavila album, napravila promociju i vratila se tamo gde sam tada najviše bila potrebna.

Sada je situacija potpuno drugačija. Donela sam važne odluke, promenila tim i zaista sam spremna da krenem punom snagom. Album koji sam tada objavila konačno dobija pažnju kakvu zaslužuje, takođe su se moje stare pesme žargonski rečeno “povampirile” na moje ogromno zadovoljstvo, izašla je i nova pesma “Surova realnost”, a priprema se još mnogo lepih projekata. Osećam da sam se vratila smirenija, zrelija i sigurnija u sebe – i privatno i profesionalno.

Na samom početku ove godine suočila si se s velikim gubitkom, kada ti je otac preminuo. Koliku je prazninu ostavio njegov prerani odlazak i koliko ti je falio ove godine?

- Pomirila sam se s tim da je to deo života i da će mi nedostajati zauvek, uvek istim intenzitetom. Ne mislim da se gubitak "preboli", već da se sa njim nauči da se živi. Vremenom sam shvatila da je život ona mala crtica između godine rođenja i godine odlaska, i da od nas zavisi kako ćemo tu crticu ispuniti. Zato se trudim da budem u sadašnjosti, da čuvam lepe uspomene i da znam da oni koje volimo nikada zaista ne odu — dokle god žive u našim mislima, žive i sa nama.

I ova je godina, kao i prethodna, bila u znaku tvog sina Stefana, obeležili ste i njegov prvi rođendan na najlepši način. Koliko si o njemu naučila ove godine, a koliko o sebi, zahvaljujući njemu, tj. ulozi majke?

- Majčinstvo me je naučilo mnogo toga, i o njemu i o sebi. Pre svega, naučilo me je odgovornosti na najdubljem mogućem nivou. Bez lažne skromnosti mogu da kažem da sam dobra majka i da mi majčinstvo zaista prirodno leži — kao da sam se u toj ulozi odmah prepoznala. To je nešto u čemu se najbolje snalazim do sada. Najveća lekcija, ipak, jeste ljubav. Po prvi put u životu učim šta znači iskreno i bezuslovno voleti, ali i po prvi put osećam istu takvu ljubav koja mi se svakodnevno vraća. To je osećaj koji menja sve.

U odnosu na doček prethodne godine, Stefan je sada porastao... Na koji način sada doživljava Novu godinu i tu prazničnu čaroliju? Čime će ga Deda Mraz obradovati ove godine?

- Stefan je još uvek beba, ima godinu i četiri meseca i u fazi je istraživanja i prvih koraka, gde mu je ceo svet zanimljiv. Za njega je i ovaj put, kao i svakog dana, najlepši poklon neizmerna ljubav, pažnja i prisustvo. To je ono što mu je sada najpotrebnije i što najviše oseća. Kada bude malo stariji i svesniji svega oko sebe, doći će i materijalni pokloni i stvari koje će ga zanimati. Za sada, njegova Nova godina je u zagrljaju, sigurnosti i ljubavi — i mislim da mu je to najvrednije.

2025. godina za tebe je i poslovno bila veoma uspešna. Koliko si zadovoljna uspehom singla "Surova realnost" i da li su te sjajne reakcije publike i veliki uspeh pesme motivisale da se diskografski i karijerno još više angažuješ u narednoj godini? Šta nam spremaš?

- Od trenutka kada sam se vratila karijeri, vratila sam se ozbiljnija, stabilnija i svesnija sebe. Sve što mi se desilo privatno učinilo me je zrelijom i iskrenijom prema sebi, a verujem da se ta energija i jasnoća uvek vrate. Godinama sam radila, gradila i ulagala, a tek sada imam osećaj da taj trud konačno izlazi na površinu. Singl "Surova realnost" doneo je fantastične reakcije i povukao ceo album "Kurtizana", koji se danas pokazao kao jedan od mojih najjačih i najslušanijih. Posebno mi je drago što su se i neke stare pesme vratile na velika vrata i ponovo našle put do publike.

Za naredni period imam ozbiljne planove — maštam o solističkom koncertu, o večeri na kojoj ću pevati svoje pesme, sa publikom koja ih voli i živi. Verujem da je to potpuno ostvarivo i osećam da je pravi trenutak. Vratila sam se jača nego ikada i imam utisak da mi se sav ovaj višegodišnji rad konačno vraća.

Čemu te je još naučila ova godina na izmaku, vezano za prijateljstva i ljude u tvom životu? Ova godinu je u medijskom smislu obeležio i tvoj javni rat s bivšom prijateljicom Kijom Kockar.

- Iz svega toga sam naučila da čovek koji je zadovoljan svojim životom, ima svoj mir, posao i ciljeve jednostavno nema potrebu da se bavi tuđim životima - pogotovo ne na taj nacin. Desilo se to što se desilo i hvala dragom Bogu sto se desilo. Zahvalna sam na svim lekcijama koje život donosi, ali nemam potrebu da se vraćam na teme koje ne vode nigde. Za prepucavanja i medijske ratove — zaista nemam vremena.

Priželjkuješ li da u novoj godini Stefanu podariš brata ili sestru?

- Priželjkujem puno dece, deca su najveći Božiji blagoslov!

Šta bi poželela sebi u 2026. godini, a šta Kiji?

- U 2026. godini sebi priželjkujem velike i lepe poslovne stvari. Muzikom se bavim iz ljubavi — jer bez ljubavi prema ovom poslu ne može da se opstane. Sve što radim, radim srcem, a svaki uspeh doživljavam kao podstrek da idem dalje i da još više ulažem u nove projekte. Taj krug stvaranja i ulaganja me ispunjava i pokreće. Najveća želja mi je veliki solistički koncert, kao kruna svega što sam godinama gradila zajedno sa svojom publikom. A kada su ostale teme u pitanju, tu zaista nemam potrebu da dajem komentare.

Autor: D. T.