Možete li joj naći manu? Emina Jahović novim snimkom oduzima dah: Preko oblina samo peškirić (FOTO)

Pevačica Emina Jahović podelila je na društvenim mrežama kako uživa na tretmanu za ulepšavanje. Ona je pozirala sa peškirićem preko oblina, a njena lepota je došla do izražaja.

Emina Jahović je navela na Instagramu da se posvetila procesu koji "hrani i hidrira kožu", te je jasno da i te kako vodi računa o svom izgledu.

Pokupila je kosu i snimala se u jednom salonu, te navela:

- Ovo mi toliko prija...

Saša Kovačević razočaran u Eminu

Emina se, podsetimo, nedavno osvrnula na odnos sa Sašom Kovačevićem, koji je otkrio da ga je ona razočarala.

- Ja stvarno ne znam šta je to, šta se dešava, šta mu je problem, da li su to mediji, nešto... Ja sam njega zvala za koncert, rekao je da ima isti dan koncert kod kume Ivane Selakov, ja stvarno ne znam šta je tu posredi - navela je Emina.

Autor: D. T.