Tropiko bend otvorio spektakularan koncert u MTS dvorani! Pogledajte kako se Sale pojavio na bini, publika odmah pala u trans (VIDEO)

Momci iz popularnog Tropiko bend večeras su beogradskoj publici posle dugih osam godina priredili nezaboravno veče otvorivši spektakularan koncert u prepunoj MTS dvorani, uz energiju koja se osetila već od prvih taktova.

Sam početak koncerta propraćen je ovacijama verne publike jednog od najpopularnijih muških bendova na ovim prostorima, a kada je frontmen Aleksandar Sale Cvetković izašao iz bine i pozdravio sve prisutne, publika je odmah pala u trans.

Publika je od samog početka bila na nogama, pevajući uglas najveće mnogobrojne hitove benda koji godinama važe za sinonim dobre atmosfere i emocije.

Scenski nastup, vrhunski zvuk i prepoznatljiva energija Tropiko benda stvorili su pravi muzički spektakl, potvrđujući još jednom zašto su među najtraženijim izvođačima na regionalnoj sceni. Emocija, ritam i neposredna komunikacija sa publikom obeležili su veče koje će se dugo pamtiti.

Momke iz Tropiko benda podržale su i brojne kolege sa estrade, te ih iz prvih redova večeras slušaju Saša Kovačević, Saša Kapor, Milan Mitrović, Nenad Blizanac, Princ od Vranje i mnogi drugi, dok je Sale prethodno, uoči početka koncerta, novinarima otkrio da će im večeras gostovati Aco Pejović.

Autor: D. T.