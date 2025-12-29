Tropiko bend praši MTS dvoranom! Euforija u publici, specijalni gost Aco Pejović (VIDEO)

Momci iz popularnog Tropiko bend večeras su beogradskoj publici posle dugih osam godina priredili nezaboravno veče otvorivši spektakularan koncert u prepunoj MTS dvorani, uz energiju koja se osetila već od prvih taktova, a jedan od gostiju na njihovom solističkom koncertu bio je i Aco Pejović!

Aleksandar Sale Cvetković, frontmen Tropiko benda, zajedno sa Pejovićem otpevao je njihovu duetsku pesmu "Neko treći", koju je publika pevala uglas od prvog do poslednjeg takta.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Pejović je pozdravio publiku i dragim prijateljima i kolegama čestitao na uspešnom koncertu, a publika ih je nagradila ovacijama.

Inače, momke iz Tropiko benda podržale su i brojne kolege sa estrade, te ih iz prvih redova večeras slušaju Saša Kovačević, Saša Kapor, Milan Mitrović, Nenad Blizanac, Princ od Vranje i mnogi drugi.

Autor: D. T.