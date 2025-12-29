AKTUELNO

Domaći

Tropiko bend praši MTS dvoranom! Euforija u publici, specijalni gost Aco Pejović (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Momci iz popularnog Tropiko bend večeras su beogradskoj publici posle dugih osam godina priredili nezaboravno veče otvorivši spektakularan koncert u prepunoj MTS dvorani, uz energiju koja se osetila već od prvih taktova, a jedan od gostiju na njihovom solističkom koncertu bio je i Aco Pejović!

Aleksandar Sale Cvetković, frontmen Tropiko benda, zajedno sa Pejovićem otpevao je njihovu duetsku pesmu "Neko treći", koju je publika pevala uglas od prvog do poslednjeg takta.

Video: Pink.rs

Pejović je pozdravio publiku i dragim prijateljima i kolegama čestitao na uspešnom koncertu, a publika ih je nagradila ovacijama.

Foto: Pink.rs

Inače, momke iz Tropiko benda podržale su i brojne kolege sa estrade, te ih iz prvih redova večeras slušaju Saša Kovačević, Saša Kapor, Milan Mitrović, Nenad Blizanac, Princ od Vranje i mnogi drugi.

Autor: D. T.

