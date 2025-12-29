NOVOGODIŠNJA EUFORIJA NA PINKU! Ana Bekuta i Snežana Đurišić podigle Pinkovce na noge: Ori se Dedinje, a pogledajte kako igraju voditeljke (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović upriličio je tradicionalnu novogodišnju proslavu za zaposlene u svim svojim kompanijama, a sedište najboljeg provoda ove večeri je na Dedinju, u zgradi TV Pink.

Više stotina zaposlenih prisustvuju novogodišnjoj zabavi gde se proslavljaju zajednički uspesi svih u Pink Media Group, a atmosferu su do vrhunca dovele i dve gracije narodne muzike - Ana Bekuta i Snežana Đurišić.

Pinkovci su ih dočekali uz ovacije, a atmosfera je dostigla vrhunac kada su zapevale neke od svojih najvećih hitova.

Pogledajte delić atmosfere:

Autor: D. T.