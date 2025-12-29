KAKVA ŽURKA NA PINKU! Ovacije za Viki Miljković: Pogledajte kakav je DELIRIJUM nastao čim je zapevala prve taktove ovog MEGAHITA! (VIDEO)

AKTUELNO

Večeras je sedište najboljeg provoda na Dedinju, u zgradi TV Pink, gde stotine zaposlenih u Pink Media Group prisustvuju tradicionalnoj novogodišnjoj žurki.

Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Group, najavio je nove bonuse i povećanja plata, ali i radikalne bonuse, a onda je nastavljeno slavlje. Čuvene pevačice narodne muzike Ana Bekuta i Snežana Đurišić interpretacijama svojih hitova digle su sve Pinkovce na noge, a pravi delirijum nastao je kada se mikrofona latila muzička zvezda Viki Miljković, članica žirija "Pinkovih zvezda".

NOVOGODIŠNJA EUFORIJA NA PINKU! Ana Bekuta i Snežana Đurišić podigle Pinkovce na noge: Ori se Dedinje, a pogledajte kako igraju voditeljke (VIDEO)

Viki je svoj nastup otvorila megahitom "Mahinalno", a potom su krenuli da se nižu hitovi poput "Mariš li", "Crno na belo", "Godine", "Ženske bubice", "Hajde vodi me odavde" i drugi...

Pogledajte delić atmosfere:

