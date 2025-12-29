'LUDNICA NA NOVOGODIŠNJOJ PROSLAVI PINKA' Željko Mitrović objavio fotku sa Desingericom, pa otkrio oko čega su se jedva dogovorili

Večeras je održana tradicionalna Pinkova novogodišnja žurka na kojoj je vlasnik i direktor Pink Media Group održao govor u kojem je najavio najuspešniju godinu, a svoje zaposlene iznenadio specijalnim gostima.

Na Pinkovoj proslavi bile su mnoge poznate ličnosti, a među njima i Dragomir Despić Desingerica, član žirija "Pinkovih zvezda".

Željko Mitrović objavio je fotografiju sa Desingericom na svom Instagram nalogu i poručio da su se jedva dogovorili oko nastupa.

- Ludnica je na Novogodišnjoj proslavi Pink Media Grupe, ali jedva napravih dogovor sa Desingom da ako se i popne na binu, ne koristi patike, ne mlati goste i pljuvanje je najstrože zabranjeno! Kaže Desing “Onda ništa” - otkrio je Mitrović.

Zaposlene je Željko iznenadio specijalnim gostima Anom Bekutom, Snežanom Đurišić i Viki Miljković, koje su se pobrinule da ova noć bude nezaboravna.

Autor: Pink.rs