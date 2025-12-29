KAD SE SAZNALO DA SAM TRUDNA, 95 ODSTO NJIH MI NIJE POSLALO PORUKU! Aleksandra Prijović nikad emotivnija posle jednogodišnje pauze: Tužna sam, svi su bili tu dok je svega bilo, a onda...

Regionalna muzička zvezda Aleksandra Prijović večerašnjim nastupom u Baru u Crnoj Gori vraća se na velika vrata na muzičku scenu posle jednogodišnje pauze koja je usledila nakon njenog drugog porođaja.

Pre samog koncerta porazgovarala je sa pripadnicima sedme sile, kojima je otkrila koliko je uzbuđena.

- Daću svoj maksimum da se publika lepo provede i da ispunim njihova očekivanja - rekla je Aleksandra, a na pitanje da li će biti suza objasnila je:

- Da, pa da me objavljuju opet, da mi se smeje narod (smeh). To se desi. Emotivna sam, često se rasplačem na razne stvari, ali, kao što sam već i pričala... To su emocije koje ne mogu da se zadrže, ja to ne radim da bi neko rekao da sam plakala. To su one lepe emocije. Kada vidim ono o čemu sam maštala kad sam bila mala, ne mogu da izbegnem - iskrena je ona.

Raduje se novom studijskom albumu, koji će izdati na leto iduće godine.

- Najviše verujem ljudima koji su oko mene. Dokazali su i pokazali da to tako mora da bude. Ja sam uvek verovala i trudila se da budem što bolja, da napredujem, da učim. Uvek je sledeći korak teži, veća odgovornost posle svega, ali od sledeće godine sam odlučila da malo nastupam, poneki koncert u gradovima gde nisam bila tokom turneje... Od maja, juna, videćemo kad album bude spreman - obećala je pevačica, koja se osvrnula i na svoju karijeru i uspehe koje je doživela.

- Pričala sam da je teško doći do nečega, a sada sam shvatila da je još teže, kako ovo održati, kako trajati, šta ćemo dalje? Dešavalo se mnogima, ide, pa ne ide... Verujem u sudbinu, valjda je onaj gore odredio neke stvari, a nama je da se trudimo da budemo ljudi, da budemo pošteni.

Progovorila je i o lažnim prijateljstvima na estradi.

- Kada sam saznala da sam trudna, što je bilo dve nedelje nakon što sam ostala trudna, sutradan je nekako izašlo u novinama. Od tog dana je 95 odsto ljudi zaboravilo da mi pošalje poruku. Jako sam bila tužna. Shvatila sam da, dok je svega bilo, svi su bili tu, a onda sam doživela... Baš mi je bilo teško. Pričala sam sa nekim mojim kolegama, koji su stariji, iskusniji, to se dešava. Sve je to život, ali... Kada je trebalo da budem najsrećnija u životu, ja to nisam bila, ali ide život dalje

Autor: D. T.