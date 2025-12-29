AKTUELNO

Domaći

DOČEKALI JE KAO KRALJICU! Veliki povratak Aleksandre Prijović posle jednogodišnje pauze: Pogledajte atmosferu iz Bara, publika skandira njeno ime! (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Muzička zvezda Aleksandra Prijović večeras je imala prvi povratnički koncert posle jednogodišnje pauze uslovljene njenim drugim porođajem.

Na veliko oduševljenje publike, Aleksandra je održala spektakularni koncert u Baru, u Crnoj Gori, gde je trebalo da nastupi prošle godine. Međutim, nastup je tada otkazan, a muzička zvezda održala je obećanje i vratila se kako bi ispunila želju desetina hiljada ljudi koji su željno iščekivali da je čuju uživo.

Video: Pink.rs

Koliko je nedostajala publici bilo je jasno kada su svi počeli da skandiraju njeno ime, a njen izlazak na binu propraćen je ovacijama.

Aleksandra je zapalila masu izvođenjem svojih velikih hitova, a kako je bilo u Baru pogledajte u nastavku:

Autor: D. T.

#Aleksandra Prijović

POVEZANE VESTI

Domaći

KAD SE SAZNALO DA SAM TRUDNA, 95 ODSTO NJIH MI NIJE POSLALO PORUKU! Aleksandra Prijović nikad emotivnija posle jednogodišnje pauze: Tužna sam, svi su

Domaći

LAVINA EMOCIJA NA PRIJINOM KONCERTU U OSIJEKU! Pevačica izvela mamu na binu, pa zapevale zajedno! (VIDEO)

Domaći

'MA KOLIKO BILA STIDLJIVA, UMELA JE SA MEROM DA SE NAMETNE' Rada Manojlović otkrila kako je upoznala Aleksandru Prijović i šta joj je tada poručila: J

Domaći

Stigla Prija na koncert Saše Kovačevića! Nedavno se porodila, a sada pokazala zavidnu liniju (FOTO)

Domaći

Zapalio arenu svojim velikim hitom: Nikola Rokvić specijalni gost na koncertu Aleksandre Prijović, kada je zapevao pesmu, svi skočili na noge (FOTO+VI

Domaći

Ostavila sve bez daha! Aleksandra Prijović zablistala u sivoj kominaciji, pozirala sa Lepom Brenom i Bobom, a o jednom detalju svi pričaju (FOTO+VIDEO