DOČEKALI JE KAO KRALJICU! Veliki povratak Aleksandre Prijović posle jednogodišnje pauze: Pogledajte atmosferu iz Bara, publika skandira njeno ime! (VIDEO)

Muzička zvezda Aleksandra Prijović večeras je imala prvi povratnički koncert posle jednogodišnje pauze uslovljene njenim drugim porođajem.

Na veliko oduševljenje publike, Aleksandra je održala spektakularni koncert u Baru, u Crnoj Gori, gde je trebalo da nastupi prošle godine. Međutim, nastup je tada otkazan, a muzička zvezda održala je obećanje i vratila se kako bi ispunila želju desetina hiljada ljudi koji su željno iščekivali da je čuju uživo.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Koliko je nedostajala publici bilo je jasno kada su svi počeli da skandiraju njeno ime, a njen izlazak na binu propraćen je ovacijama.

Aleksandra je zapalila masu izvođenjem svojih velikih hitova, a kako je bilo u Baru pogledajte u nastavku:

Autor: D. T.