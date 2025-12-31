Zahvalni smo i na lepim i na teškim trenucima: Ivana Pavković i Petar Mitić u Novu godinu ulaze nikad srećniji: 2025. je bila jedna od najlepših godina u našim životima!

Iza njih je veoma uspešna godina i na poslovnom i na privatnom planu.

Jedan od omiljenih bračnih parova na našoj estradi Ivana Pavković i Petar Mitić sumirali su godinu iza nas u velikom novogodišnjem intervjuu za Pink.rs. Oni su otkrili šta smatraju svojim najvećim uspehom u 2025. i kakvi su im planovi za naredni period, ali i kome spremaju poklone i šta će poželeti sebi i drugima u ponoć.

Šta je obeležilo godinu iza vas?

- Ova godina za našu porodicu bila je svakako jedna od lepših. Obeležili su je veliki i mali uspesi naših sinova, a na poslovnom planu posebno je obeležio duet “Doživotno” koji je za kratko vreme osvojio srca publike. Na njega smo izuzetno ponosni jer predstavlja sve ono što mi jesmo.

Koji su vam planovi na poslovnom, a koji na privatnom planu u narednoj godini?

- Što se tiče posla, tek nas očekuju velike i lepe stvari koje jedva čekamo da podelimo sa našom publikom. Duet „Doživotno “ samo je početak svega na čemu vredno radimo i nadamo se da će i novi projekti pronaći put do srca naše publike.

Šta ćete poželeti sebi u ponoć?

- U ponoć ću poželeti ono što poželim svako veče pred spavanje – da mi je porodica zdrava i na okupu. Jako sam zahvalna na svemu što imam i ne bih mogla da poželim ništa više.

Da li postoji nešto što bi želela da zaboraviš, da ostaviš u godini na izmaku?

Ne bih ništa menjala. Sve što se desilo ove godine oblikovalo me je i pomoglo mi da postanem još bolja, jer čovek uči dok je živ. I zahvalna sam i na teškim trenucima.

Kome vi spremate poklone za Novu godinu?

Obožavam da spremam poklone za svoje najmilije. Čim krene decembar, polako počinjem sa kupovinom, ali mi je najteže da ih sakrijem, jer su deca sada već vrlo znatiželjna. Moram vam otkriti i da je Petar odličan kada su pokloni u pitanju i uvek uspe da nas iznenadi.

Autor: R.L.