Posećuje je bivši muž i sadašnji dečko! Komšije sa Dorćola razvezale jezik o Eleni Karaman! Svi su mislili da živi povučenim životom na Kosmaju, a ISTINA JE DRUGAČIJA!

Ni traga ni glasa od mirnog i povučenog života u prirodi.

Iako se dugo mislilo da dizajnerka Elena Karaman Karić živi povučenim životom, daleko od gradske vreve, u svojoj vili na obroncima Kosmaja, istina je drugačija. Ćekra Verice Rakočević i bivša supruga Jugoslava Karića svoje dane provodi u jednoj od najprometnijih ulica u Beogradu, na Dorćolu gde poseduje luksuzan stan u starijoj zgradi.

- Zgrada je stara, ali su stanovi veliki i imaju visoke plafone. Jedno vreme je delovalo kao da se sve renovira, jer su majstori stalno dolazili i odlazili, ali se sve to relativno brzo završilo. Sad je mirno i uredno. Iskreno, da mi ćerka nije rekla ko je ona, ne bih ni znala da se radi o poznatoj osobi. Ćerka je prati na društvenim mrežama i bila je baš iznenađena kad ju je ugledala u kraju. Posle smo i mi ostali počeli da obraćamo pažnju i sad je viđamo stalno. Deluje sasvim normalno, bez ikakvog isticanja - rekle su njene komšije iz zgrade.

Da je Elena Karaman postala redovan deo dorćolske svakodnevice, potvrđuju i zaposleni u obližnjim radnjama. Jedna od prodavačica iz kraja otkriva da je viđa gotovo svakog dana, najčešće dok šeta psa ili dolazi automobilom.

- Ona je ovde stalno. Šeta psa, svraća do radnje, parkira auto gde stigne. Često zna da ostavi auto van parking mesta, pa se šalimo da je sigurno već skupila ozbiljnu sumu za kazne za parkiranje - kaže ona kroz osmeh.

Kako tvrde komšije, Elenu često posećuje i njen bivši suprug Jugoslav Karić, što mnogima u kraju nije promaklo.

- Viđam ga kako dolazi, nekad ostane kratko, nekad duže. Lepo je videti da su ostali u dobrim odnosima i posle svega. To se danas retko viđa - dodaje sagovornica.

- Dolazi i njen dečko, simpatičan čovek, mršav, s čupavom kosom. Deluju opušteno, normalno, ništa napadno - kažu stanari zgrade.

Autor: R.L.