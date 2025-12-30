AKTUELNO

Domaći

TORTA, BALONI I VELIKA JELKA! Tanja Savić se javila iz Smedereva, za nju je danas poseban dan, PODELILA SREĆNE VESTI!

Foto: Instagram.com/@tanja_savic_private

Ima veliki povod za slavlje.

Pevačica Tanja Savić juče je imala veliku proslavu u svom rodnom Smederevu. Naime, njen sin Maksim napunio je 15 godina, a Tanja mu je ovim povodom priredila slatko iznenađenje.

Foto: Instagram.com/tanja_savic_private

Prelepa torta u obliku kućice, sa njegovim imenom i brojem godina, ukrasni baloni, kao i velika novogodišnja jelka upotpunili su atmosferu proslave.

Foto: Instagram.com/tanja_savic_private

Podsetimo, Tanja je nedavno otkrila da bi rado rodila još jedno dete svom novom izabraniku Mukiju, koji je inače pilot i koji je podržava u svakom njenom koraku.

Autor: R.L.

#Tanja Savić

