TORTA, BALONI I VELIKA JELKA! Tanja Savić se javila iz Smedereva, za nju je danas poseban dan, PODELILA SREĆNE VESTI!

Ima veliki povod za slavlje.

Pevačica Tanja Savić juče je imala veliku proslavu u svom rodnom Smederevu. Naime, njen sin Maksim napunio je 15 godina, a Tanja mu je ovim povodom priredila slatko iznenađenje.

Prelepa torta u obliku kućice, sa njegovim imenom i brojem godina, ukrasni baloni, kao i velika novogodišnja jelka upotpunili su atmosferu proslave.

Podsetimo, Tanja je nedavno otkrila da bi rado rodila još jedno dete svom novom izabraniku Mukiju, koji je inače pilot i koji je podržava u svakom njenom koraku.

Autor: R.L.