Jelena Đoković ponovo napravila BURU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Ovoga puta nije uradila DOSLOVNO NIŠTA, a komentari ne staju! (FOTO)

Šta god uradi ili ne uradi napravi haos!

Supruga najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, Jelena Đoković uživa gotovo identičnu popularnost kao i sam teniski as.

Javnost budno prati svaki njen pokret i korak, a na društvenim mrežama i prate milioni. Ovoga puta Jelena je ponovo napravila haos i izazvala buru komentara kada je objavila fotografiju svoje šake, na kojoj se vide nenalakirani nokti.

"Jeca Đoković je na ovaj preskup nakit mogla bar nokte da nalakira", "Nije ona seljanka da stavlja akrilne užase","Pogledajte nokte Kejt Midlton pa možda nešto i naučite", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod ove objave.

Autor: R.L.