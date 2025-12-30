AKTUELNO

Karleuša odgovorila na Editine optužbe da joj je bila sa dečkom: Ne postoji druga, mislim...

Pop zvezda Jelena Karleuša i pevačica Edita Aradinović zaratile su u aprilu prošle godine, kada je Edita prokomentarisala da "nisu njena šoljica čaja" Jelenini novi albumi "Alfa" i "Omega".

Usledile su žestoke međusobne prozivke na Instagramu, a Edita je, između ostalog, optužila Jelenu da joj je bila sa dečkom.

- To što govori Edita, govori o njoj - rekla je tada Jelena, a sada je, posle mnogo vremena, ponovo progovorila o Editi.

Ona je gostovala u podkastu Bokija 13, gde je komentarisala pojedine javne ličnosti, a kada se na ekranu pojavila Editina slika, rekla je:

MEGAEKSKLUZIVNO! Jelena Karleuša stiže u Elitu 9: Budite uz Pink u najluđoj noći

- Ona je mene napala da sam joj bila sa dečkom, a nisam. Prvo, nit znam ko joj je dečko... - prisetila se Jelena.

- Ali, ja s kim god da se petljam ili nešto imam, ne pitam da li su zauzeti ili... Ne postoji druga, mislim... Stvarno ne znam da sam ikad bila s njenim dečkom - zaključila je Karleuša.

