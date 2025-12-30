Karcinom joj se vraćao tri puta, borila se kao lavica do poslednjeg dana: Dona Ares je samo MESEC DANA PRED SMRT ostavila muža, evo šta mu je tada poručila!

Nije joj zamerio.

Pevačica Dona Ares izbubila je bitku sa opakom bolešću 2. oktobra 2017. godine. Ona se godinama borila kao prava lavica sa karcinomom, ali bolest je bila jača.

Azra Kolaković, kako joj je bilo pravo ime, 1. januara bi napunila 49 godina, a njena borba ostala je mnogima upamćena kao jedna od najhrabrijih. Pevačica je često pričala o svojoj bolesti, koja joj se tri puta vraćala. U jednom trenutku život joj je zadao još jedan udarac - kada joj se okončao brak sa kompozitorom Džavidom Ljubovcijem.

Ona je mesec dana pre smrti na Instagramu objavila njegovu fotografiju na kojoj je bio precrtan i napisala mu "zbogom".

- Gotovo je i nije mi žao! Gde nema poverenja, tu nema ničega! Nikada! Zbogom, hej, hej… Zbogom zauvek – napisala je Dona, koja se neposredno pre toga vratila u svoj rodni Bihać iz Danske gde je živela sa suprugom.

Njen bivši suprug istakao je da joj ništa nije zamerio, jer su i ona i on znali da joj se život približio samom kraju, a da tada niko nije svestan svojih reči i postupaka.

Autor: R.L.