ČISTA ENERGIJA TIGRA! Jovana Jeremić puca od ponosa zbog novog dečka: Objavila novi snimak, čestitkama nikad kraja (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Voditeljka jutarnjeg programa TV Pink Jovana Jeremić u srećnoj je vezi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, a sada je svima na mrežama pokazala koliko je ponosna na njega.

Naime, Tigar je pobedio u novom bokserskom meču, a snimak borbe podelila je Jovana putem Instagrama, gde je ishvalila svog dragog.

- Faca! Kretanje tigra - napisala je Jovana na storiju, a potom je usledila i objava na zidu.

Foto: Instagram.com

- Čista energija tigra. "Boks nije samo plemenita veština, već je veština kojom se bave plemeniti ljudi", rekao je u "Jutru sa dušom" Miloš Stojanović Tigar - podsetila je voditeljka.

Podsetimo, Jovana je posle raskida sa Draganom Stankovićem rešila da svoj ljubavni život više u toj meri ne eksponira javno, te je, nakon što se saznalo da je sa Tigrom, za medije rekla:

- O privatnom životu ne pričam više u javnosti. Kada budem pravila svadbu i budem u drugom stanju, svi ćete biti pozvani. Do tada, ništa neću komentarisati. Srećna sam. To je dovoljno.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D. T.

#Jovana Jeremić

#Miloš Stojanović Tigar

