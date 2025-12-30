AKTUELNO

Maca priznao zašto ne slavi Novu godinu: Kod nas se samo gleda da se nađe razlog da...

Sutra se širom sveta proslavlja doček Nove godine, ali ne i u domu poznatog glumca Dragana Marinkovića Mace, koji ga ne praznuje.

Kako je ispričao, ne vodi se datumima.

- Ja ne slavim te datume, meni su ti datumi bezveze, Nove godine, 8. mart, meni je to "Ma*š u pi*du materinu". Kod nas se samo gleda da se nađe razlog za jedi, pij, veseli se. Mi kao da smo najbogatiji na ovim prostorima očigledno. Meni ti datumi nikada ništa nisu značili - objasnio je Maca.

Inače, on je godinama u skladnom braku sa dvadeset godina mlađom suprugom Jovanom, sa kojom živi u luksuznom domu u Batajnici, gde imaju čak i svoje palme. Jednom prilikom je, gostujući kod Sanje Marinković u emisiji "Magazin in" na Pinku, otvoreno govorio o njihovom odnosu.

- Ja sam se mojom Jovanom oženio za vrlo kratak vremenski period. Mi smo počeli da se zabavljamo 8. septembra, a 14. januara smo obavili venčanje. Na njen rođendan sam je počastio, to je njoj značilo, taj papir - izjavio je Maca u emisiji "Magazin in".

