Folk pevač otvoreno o prevarama u braku: Voleo bih kada bih mogao sve da izbrišem, mnogo mi je praštala

Folk pevač Boban Rajović u skladnom je braku sa suprugom Draganom, koja se za njega udala kada je imala svega 19 godina, a jednom prilikom progovorio je o prevarama u braku.

Naime, on je svojevremeno priznao da je bio neveran, a potom promenio svoj iskaz, te priznao da je samo imao brojna iskušenja.

- Nikad nisam prevario ženu, a jesam govorio da sam bio izložen velikim iskušenjima. Ja sam od onih koji žive po poslovici: "Skupljam apetit okolo, a jedem kod kuće" - rekao je svojevremeno pevač, pa objasnio.

- Glupo bi bilo da kažem da nisam pogledao drugu ženu, a radim posao koji radim! Ranije je bilo drugačije, sad sam zreliji. Sad da se vratim u taj period kad sam bio mlad i lud, sve bih uradio isto jer se ne stidim ničega. Nikad nisam obrukao suprugu, da me neko vidi da šetam s drugom ili da me je neko uhvatio s drugom, smatram da sam tu čist. Imam sreću i da imam razumnu decu, širokih su shvatanja, znaju šta moj posao nosi, imamo drugarski odnos. Bilo je naslova i priča kad su me ćerke kritikovale za neke stvari koje su bile u medijima. Poštujem i cenim njihove kritike, znam da budem detinjast, istrpim kritiku kad zaslužujem da budem iskritikovan, ako je otišlo daleko, molim za oprost, bude mi oprošteno, nadoknadim sa ozbiljnom dozom ljubavi i davanja u svakom segmentu njima i poštovan sam otac i roditelj.

On je istakao da je njegova žena uvek bila puna razumevanja, i da je pretrpela mnogo što šta samo kako bi njih dvoje opstali i sačuvala brak.

- Za suprugu je bilo jako bolno, voleo bih kad bih mogao bar 20, lupio sam, momenata, naslova, sumnji, priča, da izbrišem. Voleo bih da se današnje generacije žena počnu proučavati kako su te neke žene odrastale, razmišljale... Moja žena je jedno divno stvorenje, ne samo što mi je oprostila te stvari o kojima se pričalo, ako hoćeš da sačuvaš brak i imaš porodicu, moraš 1.000 puta da zažmuriš, a današnje generacije razmišljaju - ja to nikad ne bih uradila, OK, ti ne bi, ali, zauzvrat, ja imam ženu koja je mnogo poštovana i cenjena - zaključuje Rajović.

Autor: D.T.