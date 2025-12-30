AKTUELNO

Uslišene su mi molitve! Oglasila se Mina Kostić nakon prve provedene noći s Kasperom

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Folkerka Mina Kostić već mesecima unazad izaziva brojne kontroverze otkako je priznala da je u emotivnoj vezi s izvesnim Kasperom iz Amerike, za kog se verila iako se, sve do sada, nikada nisu sreli uživo.

Veliku pažnju na mrežama privukle su njihove prve zajedničke fotografije. Po svemu sudeći, Kasper je zbog nje došao u Beograd, a sada se oglasila Mina i priznala svoje prve utiske.

Foto: Instagram.com

- Susret je protekao tako kao da smo čitav život zajedno. On je došao za Srbiju i videli smo se. Sve je onako kako treba, da sam htela da ga nađem ne bih ga našla. Svećom da sam ga tražila, ne bih ga našla. Bog je tako hteo, uslišene su i njegove i moje molitve - rekla je za Telegraf.rs, pa dodala kako su proveli dan.

- Ja sam radila juče jednu proslavu, a on je išao sa mnom, pa smo bili zajedno.

Foto: Pink.rs

Kasper je nedavno u emisiji izjavio da nema razloga za sumnju kada je njihova veza u pitanju.

- Naša veza je potpuno realna, bez ikakvih razloga za sumnju. Video sam Minu uživo i naš odnos je istinit. Ne postoje nikakve laži u ovoj priči - rekao je Kasper u emisiji "Amidži šou".

Autor: D. T.

#Mina Kostić

#verenik Kasper

