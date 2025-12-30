AKTUELNO

Oglasio se Kasper nakon što je konačno Minu Kostić, svoju devojku, upoznao uživo! Evo kakva im je bila prva zajednička noć

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: instagram printscreen, Pink.rs ||

Pevačica Mina Kostić (50) konačno je uživo upoznala svog dečka Maneta Ćuruviju, poznatijeg kao Kasper, sa kojim je nekoliko meseci u emotivnoj vezi.

On je juče doputovao iz Amerike, a sada se oglasio za Telegraf i otkrio kako je prošao prvi susret uživo.

- Nije bilo nekog spektakularnog iznenađenja kada smo se videli. Ljudima je sigurno bilo čudno sada sve to, ali mi smo svaki dan u kontaktu i pričamo, vodimo život bukvalno - rekao je on za Telegraf.rs, pa otkrio kako je protekla i prva zajednička noć:

Foto: Instagram.com

- Sve je fenomenalno, ne bih imao nešto puno da dodam. Naš moto od prvog dana je ljubav i to želimo svima. Žao mi je što smo neke hejtere razočarali i uvek ćemo ih u budućnosti razočaravati.

Mina Kostić je više puta javno isticala da će se udati za Kaspera i da će mu roditi decu, a sada je on, na pitanje o svadbi, rekao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa o tom-potom, ne bih baš iznosio sada te detalje, ali biće javnost obaveštena - rekao je Mane Ćuruvija za Telegraf.

