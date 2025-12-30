Oglasio se Kasper nakon što je konačno Minu Kostić, svoju devojku, upoznao uživo! Evo kakva im je bila prva zajednička noć

Pevačica Mina Kostić (50) konačno je uživo upoznala svog dečka Maneta Ćuruviju, poznatijeg kao Kasper, sa kojim je nekoliko meseci u emotivnoj vezi.
On je juče doputovao iz Amerike, a sada se oglasio za Telegraf i otkrio kako je prošao prvi susret uživo.
- Nije bilo nekog spektakularnog iznenađenja kada smo se videli. Ljudima je sigurno bilo čudno sada sve to, ali mi smo svaki dan u kontaktu i pričamo, vodimo život bukvalno - rekao je on za Telegraf.rs, pa otkrio kako je protekla i prva zajednička noć:
- Sve je fenomenalno, ne bih imao nešto puno da dodam. Naš moto od prvog dana je ljubav i to želimo svima. Žao mi je što smo neke hejtere razočarali i uvek ćemo ih u budućnosti razočaravati.
Mina Kostić je više puta javno isticala da će se udati za Kaspera i da će mu roditi decu, a sada je on, na pitanje o svadbi, rekao:
- Pa o tom-potom, ne bih baš iznosio sada te detalje, ali biće javnost obaveštena - rekao je Mane Ćuruvija za Telegraf.
Autor: D. T.