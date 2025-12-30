PREDNOVOGODIŠNJI SPEKTAKL U ‘AMI G SHOW’-u! Ne propustite emisiju punu neočekivanih priznanja i iskrenih razgovora koji će obeležiti završnicu godine na televiziji Pink!

Fantastična ekipa gostiju obećava atmosferu za pamćenje!

Utorak veče sinonim je za najgledaniji late night show na TV PINK – “Ami G Show” , autora i voditelja Ognjena Amidžića. U studio u Šimanovcima u 23časa dolaze face koje će vas sigurno dobro zabaviti i zagrejati prednajluđu noć: Kaća Grujić, Branka Sovrlić, Goga Sekulić, Uroš Živković, DarkoTanasijević i Samo Bob.

Kaća Grujić govoriće o godini punoj promena, uspeha i izazova, ali i o privatnimtemama koje su izazvale veliku pažnju javnosti, dok će otkriti i kakvi su jojplanovi za naredni period i šta njeni verni fanovi mogu da očekuju od nje ugodini pred nama.

Branka Sovrlić osvrnuće se na bogatu karijeru, hitove koji su obeležili decenije, ali i na to kako danas gleda na estradu i savremenu muzičku scenu. Ona će predvernom TV PINK publikom govoriti i o svom bogatsvu, na šta najviše voli datroši novac i šta je najviše ispunjava.

Goga Sekulić biće potpuno iskrena kada je reč o privatnom životu, estradnim pričama i spekulacijama koje je prate, ali i o svojim novim planovima i ambicijama. Njene fanove zanima šta im novo sprema, te će obelodaniti da li nas uskoro čeka neki novi vanvremenski hit.

Pre dve nedelje, Uroš Živković je izbacio novu pesmu pod nazivom “Kume”. Pesma već ima preko pola miliona pregleda, a on će podeliti kako je zadovoljan istom, govoriće o usponu na estradnoj sceni, iskustvima sa nastupa, ali i o tome šta je za njega obeležilo godinu na izmaku.

Jedan od omiljenih TV PINK voditelja, Darko Tanasijević, sa Ognjenom će podeliti impresije sa svog više nego interesantnog voditeljskog posla. Da li je oduvek plenio harizmom i duhovitošću, koje su po njegovom mišljenju najzanimljivije situacije u “Eliti 9” i da li ima svog favorita u najgledanijem rijalitiju u regionu – saznaćemo već večeras od 23h.

Boban Radojević, poznatiji kao Samo Bob jedan je od najtraženijih muzičara u regionu. Pošto je poznat po saradnji sa Slađom Alegro, on će podeliti svoja iskustva sa poznatom pevačicom, da li više uživa u pevanju svojih ili cover numera i koja je najbolja stvar koja mu se desila u 2025.

Ispovesti, igrice, dobra pesma, smeh i zabava. Ne propustite prednovogodišnji „Ami G Show“ ovog utorka na televiziji Pink – emisiju o kojoj će se pričati i posle praznika! Večeras od 23h na TV PINK!

Autor: S.Paunović