ISPRAĆAM GODINU VELIKIH LEKCIJA! Nataša Bekvalac pred novu 2026. za Pink.rs priznala: Moj ljubavni život u 2025. nije postojao, ludu ljubav ne priželjkujem! (FOTO)

Pop diva Nataša Bekvalac u prazničnom intervjuu za Pink.rs sumirala je više nego uspešnu godinu za sobom koja joj je donela brojne krupne, radikalne poteze i promene - kako poslovno, tako i privatno.

Kakva ti je bila 2025. godina? Reklo bi se da je za tebe jedna od najuspešnijih u proteklih nekoliko godina, uzme li se u obzir ogroman uspeh tvog novog albuma "Mama"?

- 2025. godina mi je bila turbulentna veoma. Kada je u pitanju abum "Mama", to jeste bio moj veliki muzički povratak nakon deset godina diskografske pauze i to mi je obeležilo 2025. Veoma uspešna poslovna godina, koncerti, nastupi, ali za mene lično bila je prepuna uspona i padova.

Mnogima su primetili da si u ovoj godini zračila znatno drugačijom energijom, da si bila sigurnija u sebe, samouverena više nego ikada pre. Da li si saglasna i šta te je činilo takvom?

- Jako mi je drago ako su ljudi primetili da zračim drugačijom energijom. Uvek se trudim da budem pozitivna, ali samopouzdanje i samouverenost dolaze radom na sebi. Rad na sebi se nikad ne završava. Ja sam stalno u nekim procesima. Radujem se životu, generalno, ali nadam se da ću tom lepom energijom zračiti još dugo i sve jače. Osećam se dobro, stabilno i kao da sam na nekom novom početku, u lepoj sam energiji i to je ono što je za mene kao ženu i umetnika jako važno.

Kojim te je životnim lekcijama naučila 2025. godina?

- Ovo je bila godina velikih lekcija za mene, ali nažalost ne mogu o njima govoriti u javnosti jer su veoma lične i intimne

Da li si u godini na izmaku pobedila neke strahove i dodatno sebe ojačala?

- Neke strahove sam pobedila, sa nekima sam u borbi, a neke sam i dobila. Generalno, mislim da sazrevam kao žena, ali izazova je uvek. Moj put ih je prepun, nekako u hodu se borim sa svim stvarima na koje kao na prepreke nailazim

Na koji način bi opisala svoje ljubavno polje u 2025. godini? Priželjkuješ li u novoj godini neku novu, ludu ljubav?

- Ludu ljubav uopšte ne priželjkujem. Kada pomislim na ljubav, pomislim na to da ona bude zrela, stabilna i mirna, sigurna. Moj ljubavni život u 2025. godini nije postojao.

Šta je ono što želiš sebi u novoj godini poslovno, a šta privatno?

- Uvek pomislim samo jedno, a to je da smo svi živi i zdravi... To je sve što želim

Autor: D. T.