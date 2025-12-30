Popularnom srpskom tiktokeru preminula majka! Lepi Luka slomljen od bola: Tvoja ruka je mazila... (FOTO)

TikToker Luka Radivojević, na ovoj društvenoj mreži poznatiji kao Lepi Luka, obavestio je pratioce na mrežama o porodičnoj tragediji koja ga je zadesila.
Naime, pred sam kraj 2025. godine, Luki je preminula majka, sa čim se teško nosi.
- Mama, teže je nego što sam mogao da zamislim. Tvoja ruka je mazila, tvoj glas koji je tešio... - započeo je i nastavio:
- Život je bez tebe, kao pesma bez melodije. Čuvam te u svakom otkucaju srca - napisao je on uz majčinu fotografiju koju je objavio.
Podsetimo, Luka je privukao veliku pažnju javnosti pre više od pola godine, kada su svi brujali o njegovoj emotivnoj vezi sa učesnicom "Elite" Miljanom Kulić. Tada su kamere emisije "Paparaco lov" zabeležile i njihovu veridbu u Novom Sadu, a razišli su se ubrzo nakon toga.
Autor: Pink.rs