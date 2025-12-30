Zgodni pevač harao je estradom, a posle razvoda od koleginice je nestao! Evo gde je danas i šta kaže o odnosu s bivšom ženom

Pevač Igor Kostić, poznatiji kao Igor X, bio je u braku sa pevačicom Minom Kostić, a iza sebe ima veliki broj hitova.

Neizbežno pitanje kada je reč o ovim bivšim partnerima, jeste kako funkcionišu nakon razvoda. Igor je jednom prilikom pričao o odnosu sa Minom nakon kraha odnosa.

- Mi funkcionišemo normalno, najviše zbog ćerke Anastasije, kad treba da je uzmem i slično. Naravno Mina mi pošalje i kad ima neka nova pesma i tako. Ali šta mi više da pričamo o tome, pa smo smo razdvojeni već 10 godina, nije ovo ništa sveže - rekao je Igor nedavno za Grand.

Da li su Mina i on bili idealan spoj kada je reč o ljubavnom životu ali i u poslu, jer je njihova pesma “Grudi od betona“ bila veliki hit, on kaže:

- Pa ne znam, ona je tad bila poznata ja nisam, i to je uradila da mi izađe u susret. Potrefilo se da smo našli super pesmu koja je zadržala status slušane pesme ali nikad nije bila megahit.

Kada je reč o njegovom ljubavnom životu, Igor ne želi ništa da otkriva.

- Bilo me je jedno vreme po žutoj štampi i sad ne volim ništa da eksponram ni na društvenim mrežama čak - govorio je Igor.

Autor: D.T.