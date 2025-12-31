Mnogo me je koštala prethodna veza, nadrljala sam: Jovana Jeremić otvorila dušu: Neću da se udam za slepca, volim da mirišem na dior!

Voditeljka Jovana Jeremić često privlači pažnju svojim izjavama, a sada je otvorila dušu.

Jovana Jeremić je govorila o muško-ženskim odnosima, bivšim partnerima, ali i novom dečku bokseru Milošu Stojanoviću Tigru. Jovana tvrdi da su se vremena i uloge muškaraca i žene promenile.

- Idealan muškarac je jak muškarac – finansijski i duhovno stabilan. Muškarac koji je ratnik, borac i osvajač, koji će 20 puta da zove svoju ženu ukoliko je ona ljuta. Nikad neće dozvoliti da ona prva pozove – samo slabi muškarci i p**** dozvoljavaju da žena načini prvi korak. 90% muškaraca su nesigurni jer su impotentni, to se krije u Srbiji, imaju problema muškarci. Živimo u seljačkom društvu gde se ne priča o onome što je važno. Nemaju lovu. Ako nemaju lovu, moraju što pre da je nabave. U prirodi muškarca je da ima lovu. Impotencija, pare… To su najslabije tačke svakog muškarca. Muškarci su postali p****. Svaka žena koja izabere da bude s muškarcem, mora da bude fabulozan. Ako nije, ne treba joj neko koga će ona da vuče, ko je mrači, ponižava, tvrdoglavi budžovan koja nema dozu elegancije i muškosti. Čim vidite muškarca koji ne čini stvari koji treba da čini, to je slab muškarac. Mi žene npr. volimo poruke, ali ja sam shvatila da su me manipulisali oni koji su me obasipali porukama. Oni koji su manje slali poruke, a dokazivali su se u delima, to su bili pravi muškarci. Poruke nisu život. Lepo je to, ali treba gledati šta je suština, koliko ko čini za ljubav. Muškarac koji prvi ne pokrene priču, to ne može da bude kvalitetan muškarac. Ženi treba junak, heroj, kralj, imperator, a ne p****. Mi žene treba da prestanemo da budemo muškarci. Gledajte da ste iznutra srećni. Ja se nijednom nisam partneru svetila, pustila sam da Bog to sve lepo posloži. Nikad nije bilo loših osećanja.“

Naomi Kembel su prozvali da izlazi samo sa poznatim muškarcima, na šta je ona odgovorila: „Ja ih učim poznatima“. Jeremićeva se poistovetila s njom, ali je naučila lekciju.

- Ja sam naučila životnu lekciju. To se meni dva puta desilo u prošlosti. Muškarci su crpeli moju moć, popularnost i snagu i postali su javne ličnosti. Njihova imena i prezimena su bila nebitna za javnost. Muškarci u svakoj branši uspeha, ali nisu imali ličnosti i nisu imali status. Morate da razumete, Jovana Jeremić je status. Nisu ti muškarci, nego Jovana Jeremić. Jovana Jeremić je status. To je sad pokazalo u ovoj situaciji. Znate na šta mislim.

"Mnogo me je koštala prošla veza, nadrljala sam u svakom smislu"

- Rekla sam da neću o privatnom životu, ali prvi put mi se skoro desilo da upoznam i sretnem neke muškarce koji su javne ličnosti pre mene. Znači sigurna sam tu da će moj izbor u budućnosti biti muškarac koji je ime i prezime bez Jovane Jeremić. Za njega zna cela Srbija i bez Jovane Jeremić. To je za mene spas. Svi drugi ulaze u odnos iz koristi. E, ne može, toga više nema. Zato i neću da pričam o tome pre braka. Ponosna sam na sebe što su moji izbori disciplinovani, donosila sam teške odluke, ali porodica mi je na prvom mestu. Ako vidite da muškarac za godinu dana ne pravi prave poteze, nemojte da gubite vreme. Godinu dana je sasvim dovoljan period da se ljudi procene. Ja sam mlada bila u braku, imam dete, treniram, da nisam voditeljka radila bih u vojsci ili bih bila sportista, nema gubljenja vremena. Date jedan rok i isečete, to je tako. Pravi muškarac neće dozvoliti da padnete u ruke drugom. Do braka i trudnoće neću izgovoriti s kim sam. Mnogo me je koštala prošla veza, nadrljala sam u svakom smislu. Svi su bili sateliti, jer nijedan nije imao tu jačinu da možda ovog novog. Moj drugi suprug će biti ličnost sam za sebe, a ne dečko Jovane Jeremić, jer mnogima je to jedina funkcija u životu. Pored sebe želim muškarca koji je uspešan kao ja, sigurno se ne bih udala za slepca. Ja volim da mirišem na Dior i da nosim dijamante. Ja sam sve sebi obezbedila, rolks, stan, auto, moj novi muškarac će dobiti novu listu želja.

