SMRTNI SLUČAJ RAZORIO EMINU JAHOVIĆ! Od ovoga joj ostala trauma za ceo život - pevačica ovo ne može da zaboravi ni danas!

Naša pevačica Emina Jahović, kao dete, susrela se sa smrću oca koja je na njeno odrastanje, pa i dan-danas ostavilo veliku traumu!

Pevačica Emina Jahović rođena je u Novom Pazaru, gradu koji je i dalje dom njenoj porodici. Iako je poznata javnosti, Emina ne voli da deli detalje o svom privatnom životu, pa su informacije o članovima njene porodice prilično oskudne. Ono što je poznato je da je njena porodica na veoma važan način oblikovala njen život i karijeru, ali o samim članovima se malo zna.

Jedna od najtežih tema koju je Emina otvorila jeste smrt njenog oca, koja se dogodila kada je ona bila veoma mala. Emina je otkrila da je njen otac bio cenjen kardiolog, a umro je usled infarkta. Ova tragedija ostavila je dubok trag u njenom životu, a ona je jednom prilikom podelila svoje bolne uspomene.

- Ja sam jetim... To je na turskom kad je dete siroče, kad ostane bez oca ili majke u nekim ranim godinama. Meni se otac mnogo rano preselio, bila sam devojčica... Sećam se oca - počela je bolnu ispovest jednom prilikom Emina, te je nastavila:

On je prvi infarkt, sećam se, imao kada smo on i ja bili sami u kući. To je bila jedna strašna trauma za mene kao dete. Znam da mi je sve vreme bio na rukama kad je pao, ja sam samo govorila da se budi... To je bilo strašno teško za mene. Smrt roditelja kad je dete malo izazove jako veliku traumu. Dete nije svesno trenutka boli. Kad si stariji, to bude bol, ali prođe, prihvati se. Kad si dete, to ti ostane za ceo život. To mnogo utiče na tvoje izbore, na tvoj karakter, na tvoje strahove - podelila je pevačica svoju najveću traumu.

Kako je istakla, njen otac joj je bio najveća ljubav, a ne postoji dan da ga se ne seti.

- Moj otac je bio moja najveća ljubav. Nema dana da ga se ne setim. Mnogo, mnogo mi nedostaje. Pre neki dan sam bila na nekoj svadbi, videla sam mladu, to je jedna moja rođaka koja prelepo izgleda, kako na podijumu igra sa ocem. Rekla sam: " Bože dragi, ovako nešto nikad nisam doživela, ovako nešto postoji". Kao da sam taj deo života izbrisala nekako. Uvek mi se plače kad pričam o njemu, ali neću da plačem jer sam sve više svesna da je samo fizičko telo ono što odlazi. On je tu, duše putuju - zaključila je pevačica za Face Tv.

Autor: Nikola Žugić