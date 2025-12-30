Oglasio se Kasper: Evo šta kaže nakon prve noći provedene sa Minom Kostić

Nakon dolaska iz Amerike, dečko Mine Kostić se oglasio za medije i otkrio kako se oseća nakon što je prvi put video svoju!

Pevačica Mina Kostić konačno je i uživo upoznala svog dečka Maneta Ćuruviju, poznatijeg kao Kasper, sa kojim je šest meseci u vezi, a on se oglasio nakon prve zajedničke noći koje su proveli.

Pevačica je na Instagramu podelila zajedničku fotografiju sa biznismenom, koji je juče doputovao iz Amerike.

Mane je ispričao kako je izgledala prva noć sa Minom.

- Nije bilo nekog spektakularnog iznenađenja kada smo se videli. Ljudima je sigurno bilo čudno sada sve to, ali mi smo svaki dan u kontaktu i pričamo, vodimo život bukvalno - rekao je on, pa otkrio kako je protekla i prva zajednička noć:

- Sve je fenomenalno, ne bih imao nešto puno da dodam. Naš moto od prvog dana je ljubav i to želimo svima. Žao mi je što smo neke hejtere razočarali i uvek ćemo ih u budućnosti razočaravati.

Mina o susretu sa izabranikom

Sa druge strane Mina tvrdi da su njene sve molitve uslišene.

- Susret je protekao tako kao da smo čitav život zajedno. On je došao za Srbiju i videli smo se. Sve je onako kako treba, da sam htela da ga nađem, ne bih ga našla. Svećom da sam ga tražila, ne bih ga našla. Bog je tako hteo, uslišene su i njegove i moje molitve - rekla je, pa dodala kako su proveli dan:

- Ja sam radila juče jednu proslavu, a on je išao sa mnom, pa smo bili zajedno.

Autor: Nikola Žugić