TUŽNA GODINA ZA ESTRADU: Smrt Saše Popovića i Halida Bešlića zavila region u crno, a evo od koga smo se još oprostili u 2025. godini

Ove legende su nas napustile u prethodnih 12 meseci, nikad neće biti zaboravljeni!

Godina 2025. pored svih nedaća koje su obeležile prethodnih dvanaest meseci, ostaće upamćena i po velikim gubicima u javnom svetu. Napustili su nas pevači, glumci, muzičari, književnici, sportisti, prijatelji, jednom rečju ljudi koji nikada neće biti zaboravljeni.

Milorad Milinković

Milorad Milinković, iznenada je preminuo 7. januara u 60. godini života. Njemu je naglo pozlilo u porti crkve u Jabukovcu. Hitna pomoć je pokušala da mu pomogne, ali bezuspešno. Čuveni režiser sahranjen je na Novom groblju u Aleji zasužnih građana, a na sahrani su pored njegove supruge glumice Jelene Đukić i ćerke Divne, pojavili i mnogi ljudi iz glumačkog sveta, Miloš Timotijević, Andrija Kuzmanović, Jelisaveta Orašanin, Iva Štrljić i Tamara Krcunović. Pojavili su se i Petar Strugar, Nenad Jezdić i Nele Karrajlić i pevačica Zorana Pavić.

Aleksandar Saša Popović

Saša Popović, najuticajnija ličnost na estradi, muzičar, producent, osnivač i kreativni direktor “Grand produkcije”, preminuo je posle kraće i podmukle bolesti prvog dana marta 2025. godine. Popović je manje od godinu dana vodio žestoku bitku sa jednom od najpodmuklijih i opasnijih bolesti, karcinomom želuca.

Saša Popović je kroz decenije rada bio vizionar i posvećeni profesionalac. Kroz muziku i televiziju otkrio je i podržao brojne talente, oblikujući zvuk i duh jedne ere. Njegova energija, posvećenost i kreativnost živeće večno kroz pesme, umetnike, emisije i sve što je stvorio. Zaostavština koju je ostavio je nemerljiva i obeležila je vreme u kojem je živeo.Osim što je bio vizionar, Saša Popović bio je i porodični čovek, suprug i otac, koji je svoju najveću sreću pronalazio u krugu najbližih. U braku sa pevačicom Suzanom Jovanović, sa kojom je delio godine ljubavi i podrške, odgajao je decu Aleksandru i Danijela, kojima je bio neizmerna podrška i oslonac.

Svoju karijeru počeo je kao harmonikaš "Slatkog greha" a postao jedan od najuticajnih ljudi u šoubiznisu. Rođen je 24. aprila 1954. godine u Novom Sadu. Kao mlađi gajio je veliku ljubav prema fudbalu, jedno vreme trenirao je u klubu Vojvodina.Njegov otac bio je višestruki instrumentalista i pevač na Radio Vojvodini, zbog čega je želeo da i njegov naslednik uplovi u svet muzike i počne da svira harmoniku.Uprkos ljubavi prema sportu, Sašu Popovića je otac upisao u muzičku školu 1964. godine, a ostalo je istorija.Kao suosnivač diskografske kuće "Grand Production", Saša Popović je ostavio neizbrisiv trag ne samo kao muzičar i voditelj, već i kao vizionar i tvorac mnogih ideja koje su doprinele u razvoju muzičke scene na Balkanu. Autor je jednog od najgledanijih muzičkih takmičenja u regionu, "Zvezde Granda", pomoću kojih je otkrio danas mnoge vrsne i uspešne pevače.Mnogi ga pamte još iz perioda kada je svirao harmoniku i bio deo grupe "Slatki greh", a u svet muzike uplovio je dosta ranije.

Godine 1976. osnovao je bend "Lira šou", koji je izvodio narodnu muziku. Bend je dobio pojačanje kada im se priključila Lepa Brena kao glavna pevačica.Nakon toga, 1982. godine, grupa menja ime u "Slatki greh" i kreće da hara bivšom Jugoslavijom i niže velike uspehe.Saša je sa ponosom govorio o ovom periodu, istakavši je tada dosegao vrhunac svoje mladosti, jer je sa "Slatkim grehom" doživeo veliku popularnost, obimne turneje i pune koncertne hale.Nakon raspada grupe "Slatki greh", Popović je nekoliko godina gradio solo karijeru. Snimio je čak 4 albuma od 1992. do 1995. godine, na kojima su gostovali brojni poznati pevači kao što su Zlata Petrović, Rođa Raičević, Dragan Kojić Keba, Beki Bekić, Nenad Knežević Knez i drugi. U tom periodu sarađivao je sa "ZAM-om", a potom je sa svojim menadžerom Rakom Đokićem počeo da se bavi ovom diskografskom kućom, za koju su izdavali i mnogi drugi vrhunski pevači.Posle Rakine smrti, suvlasnik produkcijske kuće "ZAM" postao je njegov brat, što je ubrzo dovelo do toga da Saša Popović izađe iz priče. Sa tada već velikom zvezdom, Lepom Brenom, Popović 1998. godine osniva "Grand produkciju".

6. marta 2025. godine održana je komemoracija estradnom magu u Sava Centru kojoj su pored porodice, supruge Suzane Jovanović, ćerke Aleksandre i sina Danijela prisustvovali i bivši premijer Miloš Vučević, prvi potpredsednik Vlade Srbije Ivica Dačić. i mnoge Sašine kolege i prijatelji, Marija Šerifović, Ana Sević sa suprugom Danijelom, Dragan Kojić Keba, Lepa Lukić, Era Ojdanić, Viki Miljković sa surpugom Tašketom, Nermin Handžić, Saša Kapor, Nikolina Kovač, Aleksandra Bursać, Aleksandar Milić Mili, Milan Mitrović, Snežana Babić Sneki, Jovana Tipšin, Saša Kovačević i estradni menadžer Bane Obradović, Aco Pejović, Dejan Matić, Đorđe David, Lepa Brena, Ceca Ražnatović, Milica Todorović, Nemanja Nikolić, Ana Bekuta, kompozitor Goran Ratković Rale, Indira Radić...

Govorima na komemoraciji od Saše su se oprostile Marija Šerifović i Ana Bekuta:

- Mnogo toga u životu nas dočeka nespremne, a ti si nas bas iznenadio. Sve nas, pa i mene. Nikad ovo nisam radila i ne znam kako se za ove stvari sprema, posebno kad iza mene stoji slika nekog mog. Od svih ljudi ovde možda sam te najkraće poznavala, ali sam toliko vremena provela da mislim da si ceo život uz mene, a zapravo i jesi. Najponosnija sam jer sam dostojna da me nazivaš prijateljem. Nikad nisam poznavala nekog ko je sa toliko strasti živeo ovaj naš posao. Verujem da svako odnas čeka da se pojaviš u ovoj sali, rasporediš nas po bini i kažeš šta treba da radimo. Dosta o poslu... Danas kad te nema, a svi smo tu zbog tebe došli, svima nam je jasno da više ništa neće biti isto, ali ne na estradi, već na dušu koji si odneo pre pet dana. Znaš vrlo dobro da ćeš svima nama da nedostaješ, tvojim dugogišinjim saradnicima, a najviše tvojoj Suletu, Aleksandri, ali tu brige nemaš jer vidi koliko nas je. Kad se sve otpeva i kad se sve kaže i emocije budu na vrhuncu usledilo bi ono tvoje "Dalje ide", a ti si otišao prerano. Tamo gde sada ideš želim ti sunčane dane kako bi spustio krov na kabrioletu i uživao u vožnji. Počni da spremaš neki novi format kad i mi stignemo. Neka te anđeli čuvaju, volim te - kroz suze je govorila Marija Šerifović.

- Dan ili dva pred Sašin odlazak čula sam jednu novu pesmu od Džibonija. Pesma se zove "Drvo" i u njoj Džiboni između ostalog sebe u životu i smrti zamišlja kao drvo koje može biti korišćeno i kao dobro i kao loše oruđe. U pesmi Džiboni moli Boga da on, baš kao i drvo, postane bolji, da od drveta nastane okvir slika za porodicu, veslo broda, šibica u mraku, beli štap, daska pod nogama voljenih ljudi i odškrinuta vrata sobe. Uvek nam neka pesma zapne u glavi kada je prvi put čujemo za vreme velike tuge. Zato će mi ta pesma "Drvo" zauvek podsećati na našeg Sašu. Saša Popović je kao stari orah u dvorištu koji je video sve, izdržao svaku oluju. Saša je bio to Džibonijevo veslo, tolikim ljudima neophodan da se dokopaju obale, a on potpuno nenametljiv, neprimetan i skroman. Bio je kao taj drveni okvir za slike, čovek bez kojeg nismo mogli da zamislimo veselja, zabave, subotnje večeri. Saša je stotinama mladi ljudi postao okvir najlepše slike karijere i beli štap svima onima koji su u okrtunom svetu šoubiznisa bili potpuno izgubljeni... Saša Popović je bio sve ono što smo mislili da nam se svima podrazumeva u životu. Bio je drveni kofer pun sećanja, melodija i anegdota. Nije mu trebalo dugo da posegne unutar sebe i nađe baš ono što nam treba. Saša je bio drvena greda koja je na sebi držala karijere stotina ljudi, ona velika, čvrsta, nepomična greda zbog koje je jedna kuća odoleva vetru i vremenu. Saša je kao i drvo umro. Borio se u tri godišnja doba i verovao kao i svi mi da će na kraju biti sve u redu, jer niko ne može prihvatiti da čovek ili drvo samo tako padnu odu u tri godišnja doba. Dragi naš Sale, bio si nam ruka koji smo se svi mi ovde prisutni pridržavali. Bio si hlad kada je bilo vruće i teško, bio si sklonište kada su bile oluje, bio si ogrev i toplina, bio si drvena dirka svake harmonike i krov svake kuće u kojoj si bio. Neka ti je večna slava", rekla je Ana i zapevala deo pesme "Drvo" Zlatana Stipišića Džibonija.

Po sopstvenoj želji, Saša Popović nije sahranjen u Aleji zaslužnih građana, već na Bežanijskom groblju, a opelo je održano ispred crkve na groblju. Porodica i prijatelji su se oprostili od estradnog maga, a dok je njegov kovčeg spuštan u večnu kuću, tamburaši su svirali pesmu Zvonka Bogdana "Svirci moji", a Suzana je sve vreme neutešno plakala, dok ju je grlio sin Danijel.

Na sahrani su se pojavili čelnici Televizije Pink, Željko i Milica Mitović, mnogi političari, poput Ivice Dačica, Bratislava Gašića, Nikole Selakovića, mnogi glumic i pevači:Lepa Brena, Boba i Viktor Živojinović, Svetlana Ceca Ražnatović, Jelena Karleuša, Marija Šerifović, Ana Bekuta, Haris Džinović, Snežana Đurišić, Dragan Bosanac i Aleksandra Džidža Stojković, Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, Nikola Rokvić i Ilda Šaulić, Igor i Nataša Kojić, Saša Kovačević, Aco Pejović, Aleksandar Milić Mili, Saša i Dejan Matić, Aleksandra Prijović i Filip Živojinović, Mina Kostić, Zlata Petrović, Goca Božinovska, Jovana Tipšin, Milena Plavšić, Mitar Mirić, Aca Ilić, Lašar Ahmedovski, Tea Tairović, Tanja Savić, Jana Todorović, Rada Manojlović, Jelena Gerbec, Milica Todorović, Andreana Čekić, Aleksandra Mladenović, Katarina Grujić, Katarina Živković, Nikolina Kovač, Saša Kapor, Milan Dinčić Dinča, Milan Mitrović, Filip Mitrović, Sandra Rešić, Goca Lazarević, kompozitori Aleksandar Radulović Futa i Goran Ratković Rale, Maja Marijana, Viki Miljković i Dragan Tašković Taške, Milica Jokić, voditelji Dragana Katić, Voja Nedeljković, Vesna Milanović i Nataša Pavlović, Nataša Đorđević, Miloš Bojanić, Ivana Selakov, Olja Karleuša, Slavica Ćukteraš, Nemanja Stevanović, Nemanja Nikolić, Stevan Anđelković, Snežana Babić Sneki, Đorđe David, menadžer Bane Obradović, Era Ojdanić, Lepa Lukić, Zorana Mićanović, Stanojka Bodiroža Ćana, Dejan Ćirković Ćira, Mira Kosovka, Ana Sević sa suprugom Danijelom, muzički urednik „Granda“ Mikica Gačić, direktor „Granda“ Goran Šljivić, harmonikaši Mirko Kodić, Miša Mijatović i Aleksandar Sofronijević.

Dejan Matić - glumac

Glumac Dejan Matić preminuo je u 61. godini, potvrđeno je iz Beogradskog dramskog pozorišta. Umro je 5. februara 2025. posle duge i teške bolesti. Pamtimo ga po ulogama u "Mi nismo anđeli" i "Crnom Gruji". U seriji "Moj rođak sa sela" je igrao Stojana Katanića.

Željko Rutović

31. marta preminuo je poslednji preživeli lik iz filma "Vidimo se u čitulji" Željko Rutović. On je preminuo u bolnici u Italiji posle borbe sa opakom bolesti.

Mnogobrojna rodbina i prijatelji oprostili su se od čuvenog biznismena koji je sahranjen na Novom groblju, a veče pred sahranu njegovo telo je dovezeno iz Italije u Beograd.

Od Rutovića su se oprostili supruga Mirjana i njegovo osmoro dece, a na sahrani su se pojavili mnogi žestki momci devedesetih godina.

Rutović je ispraćen uz pesmu "Nedelja" od Džeja Ramadnoskog, a dok su kovčeg spuštali u grob, njegov sin je sve vreme dozivao oca:

- Gde ćeš, tata, gde ćeš - izgovarao je Rutovićev sin dok su ga prijatelji i rodbina tešili, nakon čega mu se slošilo, a do njega je dotrčala Rutovićeva udovica, Mirjana.

Halid Bešlić

Legendarni pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je 07. oktobra 2025. u 72. godini nakon kratke borbe s teškom bolešću. Bešlić je hospitalizovan krajem augusta na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, i svi su nadala njegovom oporavku i povratku na scenu.

Mnoge kolege su mu javno upućivale reči podrške i želje za brzim ozdravljenjem, međutim, pevač je izgubio životnu bitku, a celo Sarajevo oplakivalo je njegov odlazak. Na sahrani su se pojavile mnogobrojne kolege i zvezde iz regiona, što samo govori o tome kakav je čovek bio.

13. oktobra održana je komemoracija u Sarajevu u čast pevača na kojoj su se pored njegove porodica sina Dina i unuka pojavili i mnoge javne ličnost. Vlasnik i direktor Pink Media Groupe Željko Mitrović, Ana Bekuta, Viki Miljković sa suprugom Tašketom, Ana Bekuta, Zorica Brunclik i Kemiš, Dino Merlin, Hari Mata Hari, Aco Pejović, Sasa i Dejan Matić, Nikolina Kovač, Romana Panić, i mnogi drugi, a dirljiva poruka njegovih unuka rasplakala je sve.

- Deda, znaš deda, znamo mi da si poseban, mnogo ljudi te voli, nismo ni bili svesni koliko ih je. GOvorilo si da sam muzički nadarena, imam na koga i da budem. Tvoj Belvin, tvoj laf, voleli bi da si još dugo sa nama, fališ nam jako. Znaš, mama nam nije rekla da si nas napustio u utorak, ali mi smo znali. Mi smo mali, voleli bi da si tu, ti si naša uteha i štit. Kažu nam da tako mora bit, ali mi bi voleli da si još tu deda, volimo te, tvoj dragi - rekla je Halidova unuka dok je njegov sin Dino ronio suze.

Istog dana je na gradskom groblju „Bare“ u Sarajevu, Halid, kao jedan od najvoljenijih izvođača narodne muzike s prostora bivše Jugoslavije je sahranjen. Njegov odlazak ostavio je duboku tugu u srcima miliona, a prema prvim procenama, između 50.000 i 100.000 ljudi došlo je da mu oda poslednju počast.

Od njegove smrti do sahrane, ljudi su se okupljali na trgovima širom sveta i puštali i pevali čuvene hitove legendranog pevača koji je ujednio ceo svet.

Nažalost, Halidova supruga Sejda nije mogla da prisustvuje sahrani zbog pogoršanja zdravstvenog stanja , a hitna pomoć dežurala je u njenoj blizini na Ciglanama tih dana kako bi joj pružili pomoć u teškim momentima.

Ljiljana Jorgovanović

Tekstopisac Ljiljana Jorgovanović, saradnica pokojne Marine Tucaković, preminula je u 66. godini posle duge i teške bolesti preminula je 23. novembra.

Ljiljana Jorgovanović (rođena 1959) je srpska tekstopisateljka koja je napisala više hit albuma na prostoru bivše Jugoslavije. Poznata je po saradnji sa Cecom, Zdravkom Čolićem, Severinom i Džejem, između ostalih.

Ona je napisala čuvene hitove poput: Noć mi te duguje, Lepi grome moja, Gore od ljubavi, Rasulo, Gas gas, Stariji čovek, Zabranjeni grad, Slavija, Decenija, Atina, 21. Vijek, Uvek ima jedan još i mnoge druge.

Ljiljana je sahranjena na groblju u Požarevcu, a na večni počinak čuvenog tekstopisca, prve su došle pevačica Leontina i i kompozitorka i tekstopisac Aleksandra Milutinović.

Nakon opela, tužna povorka krenula je ka večnoj kući legenedarne umetnice, a kada je Ljilja spuštena u raku, zbog reči njenog sina svi su zaplakali.

- Vidimo se, mamice - rekao je neutešni sin, a onda joj je mahnuo i poslao poljubac.

Žiža Stojanović

Glumica i bivša takmičarka rijalitija ''Zadruga'', Žiža Stojanović preminula je 27. juna, a preminula je u 95. godini života. Publika je najviše zavolela Žižu u ulozi Cane Fontane, koju je tumačila od 1993. do 1996. godine u seriji "Srećni ljudi" , a njen glumački i filmski opus bogat je različitim ulogama.

O privatnom životu devedesetdvogodišnje glumice javnost ne zna mnogo toga, ali je poznato da je sklopila brak sa kolegom Vladom Matićem, dok je svojevremeno obelodanila ko je bio njena mladalačka ljubav.

Zdravko Šotra

Proslavljeni reditelj i scenarista Zdravko Šotra preminuo je 08. oktobra u 93. godini. Zdravko je bio poznati srpski filmski i televizijski reditelj i scenarista, poznat po brojnim ostvarenjima velike gledanosti na televiziji i u bioskopima, kao i po radu od osnivanja Televizije Beograd.

Šotrina karijera obuhvatala je preko 120 filmova i televizijskih serija.Režirao je filmove "Zona Zamfirova", "Boj na Kosovu", "Šešir profesora Vujića", "Santa Maria della Salute", kao i brojne TV serije.

Ozi Ozborn

Frontmen legendarne grupe „Black Sabbath“ bio je muzički gigant koji je, uprkos brojnim kontroverzama koje bi mnogima okončale karijeru, uspeo da opstane i prevaziđe ozbiljne zdravstvene probleme koji bi većinu ljudi prikovali za postelju.

Ozi Ozborn preminuo je 22. jula u 76. godini, okružen ljubavlju svojih najbližih, navedeno je u saopštenju njegove porodice.

Đorđo Armani

Modni mag Đorđo Armani preminuo je 4. septembra 2025. godine u 91. godini života. Kako je saopštila Armani grupa, preminuo je mirno, okružen porodicom. Teško je zamisliti svet mode bez imena Đorđa Armanija – čoveka koji je italijanski stil pretvorio u globalni simbol elegancije, svedenosti i savršenog kroja.

Brojne poznate ličnosti ispratile su velikog umetnika na večni počinak u njegovoj rodnoj Italiji.

Robert Redford

Legenda filmskog platna Robert Redford preminuo je 16. septembra u 89. godini. Oskarovac je preminuo u snu, u svom domu u Juti, u blizini grada Prova, preneo je Njujork tajms.

Redford je decenijama važio za jednog od vodećih holivudskih glumaca, ostvarivši nezaboravne uloge u filmovima poput „Buč Kasidi i Sandens Kid“, „Svi predsednikovi ljudi“, „The Way We Were“, „Nepristojna ponuda“, „Up Close & Personal“ i mnogim drugim. Samo šest meseci pre smrti pojavio se u vestern seriji „Tamni vetrovi“.

Brižit Bardo

Na samom kraju godine, 2. decembra 2025, preminula je čuvena francuska umetnica Brižit Bardo, u 91. godini, nakon duge bolesti.

Bila je glumica, pevačica, manekenka i istaknuta aktivistkinja za prava životinja. Poslednjih godina borila se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, zbog kojih je više puta bila hospitalizovana.

Nazivana prvim seks-simbolom moderne kinematografije, vrlo brzo je privukla pažnju filmskih stvaralaca i debitovala početkom pedesetih godina. Svetsku slavu stekla je filmom „I Bog stvori ženu“ (1956), koji ju je zauvek upisao u istoriju filma.

Autor: N.Brajović