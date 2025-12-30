Tuga do neba! Umrla unuka Džona Kenedija u 35. godini: Saznala da ima karcinom samo nekoliko sati posle porođaja

Tatjana Šlosberg (35) saopštila je pre mesec dana da se nalazi u terminalnoj fazi, četvrtom stadijumu raka. Lekari su joj davali godinu dana života.

Ćerka Kerolajn Kenedi i Edvina Šlosberga otkrila je da joj je dijagnostikovana akutna mijelodna leukemija u eseju objavljenom u The New Yorker. Oblik leukemije, od kojeg je bolovala, ima retku mutaciju nazvanu Inverzija 3, što ga otežava lečenje.

Dijagnoza joj je postavljena samo nekoliko sati nakon rođenja drugog deteta u maju 2024. godine, kada je lekar primetio abnormalno visok broj belih krvnih zrnaca. Provela je pet nedelja u Columbia Presbyterian bolnici primajući hemiomoterapiju.

Kratko je bila na kućnom lečenju, a onda je provela 50 dana u Memorial Sloan Kettering zbog transplantacije koštane srži. Puštena je zatim kući, uz dodatno lečenje.

Tatjana se u januaru pridružila kliničkom ispitivanju CAR-T-ćelijske terapije, vrste imunoterapije koja je bila efikasna protiv određenih vrsta raka krvi. Uz sav trud, lekari su joj rekli da joj preostaje godinu dana života. Nažalost, danas je iuzgubila tešku bitku.

Novinarka koja je pisala o ekološkim temama i poznata autorka prisetila se jednom prilikom koliko je zastrašujuće bilo vreme kada je njen rođak Robert F. Kenedi mlađi imenovan za ministra zdravlja i socijalnih usluga. Ubrzo nakon toga, lekari i naučnici sa Kolumbije, uključujući njenog supruga Džordža, nisu znali hoće li zadržati posao, a ona nije znala da li će imati zdravstveno osiguranje.

Kritikovala je ministra zdravlja zbog njegovog stava o vakcinama, rekavši da je on sramota za porodicu. Oštre reči uputila mu je i zbog odluke o ukidanju finansiranja medicinskih istraživanja.

Fokusirala se na svoje najmilije, priznala da je teže nego što većina misli. Prisetila se uspomena."Ponekad se zavaravam misleći da ću se ovoga sećati zauvek, da ču se sećati i kada umrem", poručila je.



Autor: N.B.