Život me je naučio da za mene često ima drugačije planove... Svetlana Ceca Ražnatović za Pink.rs sumirala 2025. godinu, priznala koliko joj nedostaje Marina Tucaković i otkrila koja joj je jedina želja u NOVOJ GODINI (FOTO)

Veliki novogodišnji intervju najveće balkanske zvezde!

U susret praznicima i Novoj godini, najveća muzička zvezda na ovim prostorima Svetlana Ceca Ražnatović podelila je za Pink.rs svoje novogodišnje želje, odluke, ali i nadanja. Ona je priznala da ima jedan veliki cilj za narednu godinu, a potom nam je i otkrila ko u njenoj porodici je zadužen za poklone.

Kada stavite sve na papir, šta je ono što ste sebi poželeli u 2025. godini, a niste uspeli da ispunite, i po čemu ćete pamtiti ovu godinu?

- Iskreno, ne volim mnogo da pravim spiskove želja, jer me je život naučio da često ima drugačije planove. Ono što nisam uspela jeste da usporim - stalno sam u pokretu, između koncerata, studija i obaveza. Ali ovu godinu ću pamtiti po radu, energiji i ogromnoj ljubavi publike. Bilo je i lepih i teških trenutaka, ali sam zahvalna na svemu što me je ojačalo.

Nažalost, u 2025. godini smo izgubili Sašu Popovića. Po čemu ćete ga pamtiti?

- Saša je bio čovek koji je ostavio neizbrisiv trag u našoj muzici. Bio je vizionar, neko ko je znao da prepozna talenat i da ga izvede na pravi put. Pamtiću ga po energiji, po strasti prema poslu i po tome što je uvek bio iskren, nekad i surovo iskren, ali dobronameran. Njegov odlazak je veliki gubitak za estradu, ali ono što je stvorio ostaće zauvek.

Svi željno isčekuju novi album. Znamo da je teško birati pesme, posebno jer ih više ne piše Marina, sa kojom ste bili bliske prijateljice. Koliko vam danas nedostaje?

- Marina mi nedostaje svakog dana, ne samo u muzici, već i u životu. Ona nije bila samo moj tekstopisac, bila je moj oslonac, moj prijatelj, neko ko je znao da pretoči moje emocije u stihove. Žena koja je napravila moju karijeru. Priprema albuma bez nje je emotivno teška, ali verujem da bi ona želela da nastavim. Biram pesme srcem i verujem da će publika prepoznati iskrenost.

Neverovatna serija koncerata po zemlji i regionu, oboreni rekordi, a u publici sve više mladih i dece koji pevaju vaše pesme. Kakav je osećaj kada to vidite sa bine?

- To je osećaj koji se ne može opisati rečima. Kada vidim decu i mlade kako pevaju pesme koje sam snimila pre 20 ili 30 godina, shvatim da je muzika zaista bezvremenska. To je najveća nagrada za jednog umetnika. Tada znam da sve ima smisla i da sam, uprkos svemu, ostala dosledna sebi.

Znamo da ste u porodici glavni Deda Mraz. Vaš unuk je rekao da želi da mu baš Ceca kupi poklon. Koji poklon Ceca priželjkuje sebi za Novu 2026. godinu?

- (smeh) Ja sam uvek Deda Mraz, to je istina. A šta bih sebi poželela? Zdravlje za moju porodicu i mir u duši. Sve ostalo mogu sama da stvorim. Kada su oni koje volim srećni i zdravi, meni više ništa ne treba.

Autor: Nemanja Brajović