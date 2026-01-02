Afere, ucene, hapšenja, porodične i ljubavne drame, estradni ratovi i ŽESTOKE OPTUŽBE ZBOG KOJIH SE IDE NA SUD... Poznati u 2025. ređali skandal za skandalom, ovi detalji ŠOKIRALI su naciju (FOTO)

Domaći VIP-ovci i ove godine našli su se u epicentru brojnih skandala zbog čega su bili na udaru javnosti i izazivali brojne komentare.

Od ljubavnih drama koje su prerastale u ''međunarodni incident'', preko sukoba koji su završavali policijskim prijavama do kontroverznih fotografija i izjava koje su izazivale burne reakcije i gnev javnosti – estrada u 2025. je pokazala najturbulentnije lice. Granica između estrade, kriminala i privatnih afera postala je tanja nego ikada, a mi smo, hteli to ili ne, postali svedoci svega.

U nastavku donosimo pregled najvećih estradnih skandala tokom 2025. godine.

Ane prijavila Raleta policiji

Gotovo da nije bilo dana da ne osvane neka vest o svađi, raskidu, pa pomirenju pevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta. Sve je kulminiralo u avgustu kada je nakon žučne rasprave u vikendici na Avali Ana prijavila kompozitora za nasilje, nakon čega mu je izrečena mera zabrane prilaska u trajanju od mesec dana. Usledile su međusobne optužbe u javnosti, emotivne ispovesti i teške reči da bi se nakon svega pomirili i u oktobru otputovali u Dubai, gde je pevačica postala vinovnik novog skandala.

Haos u Dubaiju

Ana Nikolić odbila je da napusti hotelsku sobu u Dubaiju, nakon čega je usledila rasprava sa osobljem. Nikolićeva se prepirala na engleskom da li je soba plaćena ili ne i odbijala da izađe, a snimak je brzo postao viralna senzacija na mrežama. Drama oko sobe je rešena, ali je pri povratku u Srbiju usledila nova na aerodromu kada je pevačica skinuta sa leta, pa je Rale u Beograd stigao samo sa Anim koferima. Pevačica je sutradan doputovala sama i poručila da je sa Ratkovićem zauvek završila. Međutim, njih dvoje su se kasnije pomirili, a pre samo nekoliko dana Ana je napala kompozitora u njegovom muzičkom studiju.

Četvrta saobraćajka Darka Lazića

Krajem septembra pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su saobraćajnu nesreću vraćajući se sa promocije njene sestre. Iako je Lazić tvrdio da nije pio, već da je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u autobus zbog klizavog kolovoza, na društvenim mrežama osvanuli su snimci kako pevač par stati ranije nazdravlja žestokim pićem, a policija je saopštila da je u krvi imao 1.93 promila alkohola. Pevač je u trenutku udesa kod sebe imao češku dozvolu, s obzirom na to da mu je srpska oduzeta zbog ranijih prekršaja.

Rat nekadašnjih drugarica Katarine Živković i Kije Kockar

Svađa nekada vrlo bliskih prijateljica, Katarine Živković i Kristine Kije Kockar, eskalirala je u novembru. Katarina i Kija tačku na svoj odnos stavile su još pre godinu dana, ali bez velike pompe. Međutim, nakon jedne Kaćine izjave da je razlog prestanka njihovog druženja fotografija, koju je Kristina svojevremeno okačila na društvene mreže zbog čega joj je muž zabranio da se sa Kristinom viđa u porodičnom domu, usledio je javni obračun. Kija je nakon toga rešila da otkrije identitet supruga Katarine Živković, te objavila da je u pitanju Nebojša Stojković Stojke i javno istakla da "sve o njemu može da se vidi na Guglu".

Pored toga veliku medijsku pažnju tokom javnog ratovanja nekadašnjih drugarica izazvale su Kaćine tvrdnje da Kija ima oženjenog ljubavnika.

Eskplicitni snimak ćerke Harisa Džinovića i njihovi porodični odnosi

Fotografija nage Đine Džinović, ćerke pevača Harisa Džinovića, procurila je u javnost u oktobru mesecu, nakon što se Đina našla na meti ucenjivača koji su hteli da iznude novac da ne objave njen eksplicitan snimak. Đina očigledno nije vodila računa kome šalje provokativne snimke i fotografije, koje su krenule da se šire po društvenim mrežama. Iako ne prati društvene mreže, glasine su došle i do njenog oca Harisa, koji je poručio da je to njena stvar.

Pored toga, mnogo se polemisalo o odnosu poznatog oca i ćerke, te se čak spekulisalo da njih dvoje ne razgovaraju

Naime, pevač Haris Džinović je, prilikom davanja jednog intervjua, obelodanio da nema komunikaciju sa ćerkom Đinom, koju je dobio u razvedenom braku sa modnom kreatorkom Melinom Galić. Ona se nije oglašavala ovim povodom.

- Možda njoj nije ništa falilo. Možda nema šta da kaže, onda je bolje da ćuti. Ona nikada nije htela da razgovara o borbi za brak. Nisam ni sa ćerkom u normalnim odnosima, nigde nije savršeno, ni u jednoj porodici - otkrio je Haris nedavno.

Afera ''UCENA'' - uhapšena transrodna A.K. ucenjivala Vujadina Savića

Bivši fudbaler Vujadin Savić prijavio je transrodnu osobu A.K. (21), koja je uhapšena zbog sumnje da ga je ucenjivala privatnim snimcima i fotografijama i tražila 50.000 evra. Savić je saslušan u procesu koji se vodi protiv transrodne osobe i iskaz je davao ovo dva sata.

A. K, koja se nalazi u pritvoru u Centralnom zatvoru, nije promenila pol, ali je izvršila niz plastičnih operacija kako bi podsećala na ženu. Kako je Kurir već pisao, najpre je kod poznatog estetskog hirurga ugradila implante. Zatim je dva puta operisala nos - jednom je bilo 11.000 evra, drugi put 8.000 evra.

Napad na Vujadina u tržnom centru

Na društvenim mrežama isplivao je snimak napada na Vujadina Savića u tržnom centru u Beogradu. Incident se dogodio trećeg decembra, a objavljen je i snimak na mrežama. Kako se vidi na snimku Vujadina su iz nepoznatog razloga fizički napala dva muškarca dok je šetao sa prijateljem. Vujadin je uzvratio muškarcima, a sukob se uzbrzo završio.

Autor: M.K.