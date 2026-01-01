Videćemo kako će se Deda Mraz pokazati: Tijana Stoisavljević za Pink.rs otkrila po čemu će pamtiti 2025. godinu, progovorila o ćerki i suprugu, a evo koji poklon je njena naslednica poželela za NOVU GODINU (FOTO)

Zbog ovoga je ponosna na sebe i svoju porodicu!

Naša voditeljka i mankenka, Tijana Stoisavljević, godinama važi za jednu od najzgodnijih i najatraktivnijih na našim prostorima, a sada je u novogodišnjem intervju za Pink.rs sumirala 2025. godinu i otkrila planove za 2026.

Došlo je vreme da se sumira 2025. godina – po čemu ćeš je pamtiti, a šta je ono što bi volela da zaboraviš?

Ovo je jedna od intenzivnijih i napornijih godina i radujem se što je ispraćamo. Bilo je tu lepih i manje lepih stvari, ali na kraju – preživesmo. Ono lepo po čemu ću je pamtiti jeste, možda, kupovina nekretnine koju smo želeli, a ono ružno, zapravo i najtužnije – ove godine sam izgubila psa koji je 15 godina bio naš ravnopravni član porodice. To nam je svima jako teško palo.

Važiš za jednu od najlepših voditeljki. Kako se tvoj suprug nosi s tim?

To je već pitanje za njega. Ali ja sam neko ko retko, da ne kažem nikad, ne izlazi. Imam svoj mali krug prijatelja još od pelena i retko puštam nove ljude u svoj život. Možda deluje suprotno, ali sam jako povučena i zatvorena osoba, tako da Mihailo nema ni o čemu da brine.

Koja je tvoja najlepša uspomena sa dočeka Nove godine?

Izdvojila bih prvu Novu godinu sa Kiarom. To je sigurno najemotivniji doček u mom životu. Toliko pomešanih emocija – sreće, ljubavi, zahvalnosti, ali i ogromnog straha i odgovornosti koju kao roditelj imaš prema tom malom biću.

Verujemo da je tvoja ćerka poželela neki poklon od Deda Mraza. Šta ste joj ti i Mihailo pripremili?

Kiara je dete koje svakodnevno dobija poklone. Prvo dete, prvo unuče – jasno vam je onda da je centar sveta. Pisala je pismo Deda Mrazu i kaže da je tražila žuti poklon i šminku. Od tate i mame je dobila novi dom. Nismo ni mi loši, a videćemo kako će se Deda Mraz pokazati.

Šta ste ti i Mihailo poželeli sebi za Novu godinu i gde ćete je dočekati?

Već godinama unazad želim samo da nas ništa ne boli i da nam niko ne fali. I to je zaista moja jedina želja, nije fraza – samo da smo zdravi i na okupu. Sve ostalo sam sebi ispunila i svaka moja naredna želja i molitva upućene su Kiari i za Kiaru. Za sebe bih, eto, poželela malo više putovanja i odmora u narednoj godini. Mihailo, pretpostavljam, ima slične želje kao i ja. Za njega je poslovno ovo bila jako dobra godina i neka sledeća bude duplo bolja.

Autor: Nemanja Brajović