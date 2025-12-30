Nacionalna penzija za Mirka Kodića: Harmonikaš se pohvalio na mrežama

Ne krije sreću!

Poznati srpski harmonikaš Mirko Kodić objavio je na svom Fejsbuk profilu da je od danas postao nosilac nacionalne penzije Republike Srbije.

- Dragi moji, od danas sam nosilac nacionalne penzije Srbije. Hvala svima na podršci - napisao je Kodić uz fotografiju u elegantnom odelu, što su njegovi pratioci dočekali sa čestitkama i brojnim komentarima podrške.

Mirko Kodić, dugogodišnji harmonikaš i autor, važi za jednog od istaknutih umetnika narodne muzike u zemlji. Tokom svoje dugogodišnje karijere zapažen je ne samo po svojim muzičkim ostvarenjima koja su vanvremenska, već i kao jedan od umetnika koji je ostavio dubok i neizbiriv trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Koliko iznosi nacionalna penzija?

Nacionalna penzija u Srbiji dodeljuje se istaknutim pojedincima iz oblasti kulture, umetnosti i sporta kao priznanje za njihov dugogodišnji doprinos i zasluge. Ova vrsta penzije je doživotna i nezavisna od redovnog PIO osiguranja, a dodeljuje je Vlada Republike Srbije na predlog posebnih komisija.

Umetnicima nacionalne penzije u proseku iznosile oko 73.000 dinara mesečno, ali se visina može razlikovati za svakog primaoca i zavisi od odluke nadležnih organa.

O smrti sina

Podsetimo, Mirko Kodić doživeo je porodičnu tragediju kada mu je preminuo sin Aleksandar.

- Kako se osećam... Nekako čudno. Borim se sam sa sobom. Neki put se ne dam... Hrabar budem, a neki put padnem da ne mogu da objasnim. Doživeo sam takav šok... On je bio isti ja, bio je moj ljubimac. Voleo je da živi 200 na sat. Voleću ga dok god sam živ. Voleo je lepe stvari, devojke, Crvenu Zvezdu, Beograd... On je bio moj ponos! Radio je kod Dejana Bodiroge u restoranu, koji ga je mnogo voleo. Njegovi drugari iz Crvene Zvezde su mi uvek govorili ''kakvog sina imaš...'' Njega je Bog uzeo za sebe. Bogu je trebao vičše nego ovom svetu, jer na ovom svetu imaš uvek neke jurnjave, sad imaš sutra nemaš, sad si ok, sutra nisi... zato je njega Bog uzeo da gore ima mira. Njega su svi voleil na poslu. Nikada nije bio problematičan dečko - pričao je za Grand muzičar o nasledniku.



