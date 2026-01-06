AKTUELNO

Domaći

Naš glumac u ljubavi sa fatalnom Turkinjom: Razveo se pre 10, a sada uživa sa njom (FOTO)

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com ||

Jedan od najpoželjnijih domaćih glumaca, Aleksandar Radojičić, nakon što se razveo pre 10 godina vešto je čuvao svoj privatni život daleko od očiju javnosti.

Ipak, čini se da je odlučio da stavi tačku na nagađanja – glumac je otkrio da je ponovo zaljubljen i da njegovo srce osvojila je fatalna Turkinja.

Radojičić je, sumirajući godinu na izmaku, podelio retrospektivu fotografija na društvenim mrežama, a pažnju javnosti odmah je privukla lepa crnka Zejnep. Na provokativnim snimcima sa letovanja, glumac pozira upravo sa njom, ne skrivajući bliskost i emocije.

Foto: Instagram.com

Iako nije ulazio u detalje, ove objave bile su dovoljne da potvrde da Aleksandar ponovo uživa u novoj ljubavi.

Foto: Instagram.com

Iako se razveo pre više od 10 godina, njegov ljubavni život oduvek je intrigirao javnost. Nakon razvoda, Radojčić je imao nekoliko veza, od kojih su neke bile javne.

Blizak je sa sinom svoje bivše žene

On je pre ovoga podelio na svom profilu na Instagramu neodoljivu sliku sa ćerkom Ajom i sinom svoje bivše žene, kojeg voli kao svog sina.

Pozirao je na brodu sa dečicom, dok su ga oni ljubili u obraz i sa jedne i sa druge strane.

- Do kraja sveta i nazad - pisao je Aleksandar tada.

Autor: N.B.

