Ovo su pet najznačajnijih koncerata domaćih izvođača koji su tokom 2025. godine obeležili muzičku scenu i okupili desetine hiljada posetilaca!
Muzička scena u Srbiji tokom 2025. godine bila je izuzetno aktivna, a domaći izvođači potvrdili su svoju popularnost kroz niz velikih koncerata održanih u arenama, na stadionima i otvorenim prostorima. Publika je tokom godine imala priliku da prisustvuje nastupima koji su se izdvojili po produkciji, atmosferi i značaju za savremenu domaću muziku. U nastavku donosimo izbor pet koncerata koji su, prema interesovanju publike i ukupnom utisku, obeležili koncertnu godinu.
TEA TAIROVIĆ - TURNEJA "NEK NOĆAS GORI BALKAN"
Mlada muzička zvezda, Tea Tairović, ove godine radila je punom parom jer je, naime, i pored niza koncerata u ovoj godini, izdala dva studijska albuma koja nose naziv "Aska" i "Aska 2", sa ukupno 19 pesama. Tea je, naime, 10. maja održala spektakularan koncert u Zagrebačkoj areni, gde je okupila preko 15.000 ljudi i napravila pravi šou za pamćenje.
Nedugo zatim, 8. juna, Tea je nastupila u rovovima niške Tvrđave, kada je po prvi put, tada, izvela premijerno pesme sa albuma "Aska", a tada je i oborila rekord, kada je nastupila pred nešto više od 4.500 ljudi.
I pored još mnogo nastupa i koncerata kako u Srbiji, takon i u regionu, jedan od većih bio je i koncert koji je održala 15. novembra u sportskoj hali "Boris Trajkovski" u Skoplju.
MARIJA ŠERIFOVIĆ NAPRAVILA SPEKTAKL U SAVA CENTRU
Nakon svih velikih gradova u regionu, u sklopu turneje “Dolazi ljubav”, Marija se konačno poklonila i Beogradskoj publicii to pet večeri zaredom. Ali to nije bilo dovoljno pa je pop zvezda odlučila da svoju turneju produži do maja, kada publiku u presonici očekuju još dva njena koncerta.
Marija Šerifović je ostavila dušu svih pet večeri, a Sava centar je bio krcat do poslednjge mesta. Nije manjkalo ljubavi, dobre energije i pre svega dobre pesme. Prve večeri podršku su joj pruzili i sin Mario, kao i mama Verica Šerifović. A Marijine koncerte nisu propustili ni Ana Bekuta, Ceca Ražnatović, Aleksandra Prijović, kao ni druge velike zvezde.
CECA RAŽNATOVIĆ - PLATO NIŠKE TVRĐAVE
Muzička diva Svetlana Ceca Ražnatović izašla je na binu i započela spektakularni koncert na platou tvrđave u Nišu, pred oko 15.000 ljudi. Nasmejana i vidno raspoložena izašla je na binu nešto posle 21:30, a "more" ljudi pozdravilo je velikim vriskom.
Ceca je veliki koncert započela pesmom "Poziv",a na scenu je istrčala u roze kompletu, sa stavljenom uskog korseta koji je istakao njene bujno poprsje, s posebnim srebrnim ukrasom oko grudnjaka i karnerima. Diskretnim nakitom, minđušama i narukvicom upakovala čitav stajling i minimalnom šminkom. Kosu je vezala u rep.Iz publike su sve vreme mahali, a posebno oduševljenje svih je što su u prvim redovima bila uglavnom deca, nove generacije koje uglas pevaju njene pesme.
EMINA JAHOVIĆ ODRŽALA SERIJU KONCERATA U SAVA CENTRU
Emina Jahović je nedavno (krajem decembra 2025.) održala seriju uspešnih koncerata u Beogradu, u Sava Centru, gde je oduševila publiku. Naime, kako je letos izbacila novi album koji je poprimio brojne simpatije, ona je rešila da obraduje publiku nizom koncerata, a na poslednjem, trećem, koncertu najavila je koncert u 2026. godini u Beogradskoj areni, čemu se dodatno publika raduje. Iako je nije bilo dugo na javnoj sceni, Emina je dokazala da nije časila časa, već je vredno radila i pripremala spektakle koje je priredila svojoj publici.
SAŠA KOVAČEVIĆ NAKON 14 GODINA PONOVO U PLAVOJ DVORANI
7. maja 2011. godine, naš pevač Saša Kovačević izašao je pred beogradsku publiku u plavoj dvorani, a prethodne godine rešio je da se iskupi publici, pa je tako dve večeri zaredom u Sava Centru spektakularnim koncertom, posle 14 godina, oduševio i raspametio publiku koja već godinama prati i voli njegov lik i delo.
Autor: Nikola Žugić