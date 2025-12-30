Našao sam ženu za... Uroš Živković šokirao sve kada je otkrio koliko godina ima, pa progovorio o supruzi: ONA JE ZA KUĆU

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju emisije "Amidži šou" ugostio Darka Tanasijevića, Uroša Živkovića, Katarinu Grujić, Gogu Sekulić, Branku Sovrlić i Samo Boba.

Na samom startu emisije Uroš Živković je odgovorio na pitanje koje mu je postavio voditelj:

- Kako si se oženio a maloletan si?

- Pa mlad sam, ali mene znaju od 15. godine, pa ljudi misle da sam mlad. Moram da kažem da se digla tema o tome kako sam ja rekao da sam našao "ženu za kuću", odmah da kažem da se to odnosilo na to da sam našao ženu za porodicu, a ne da mi čisti meni kuću. - rekao je Uroš pa je dodao:

- Ja sam se na vreme oženio, imam 27 godina i našao sam ženu za ceo život - dodao je Uroš.

Autor: N.B.