Šok u Amidžiju! Darko Tanasijević se obratio Ognjenu, ljudima popadale vilice: Ti si mi STOPIRAO KARIJERU...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj najgledanijeg rijaliti šou programa na Pink televiziji, "Elite 9", Darko Tanasijević, prvi put večeras našao se u Amidži šouu, a sada je prekorio Ognjena, voditelja, a evo i zbog čega!

Kako je istakao voditelj Ognjen Amidžić, često nailazi na komentare da Darko liči na njega, te je tako Tanasijević odgovorio.

- To što ti pričaju da ličiš na mene, je l' ti je to donelo dobro ili loše u karijeri - pitao je Amidžić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa dobro, kažu: "Koliki nos, toliki ponos", poistovećuju me sa tobom, tvojim uspehom...Mene u Kovinu, mene drugari iz osnovne škole zovu Amidža. Da li ti znaš da si stopirao i sprečio moju karijeru davne 2013. godine?! Desio se konkurs za Pinkova nova lica, ti si bio glavni, i samo ste mi rekli: "Ćao". Rekli ste mi da studiram i da idem da učim školu, pa da dođem - rekao je Darko.

- Pa zamisli da smo ti rekli da dođeš, propao bi faks - rekao je Ognjen.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

