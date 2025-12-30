Jako je ružno... Katarina Grujić progovorila o AFERI Vujadina Savića u kojoj se pominje njen suprug, njen odgovor mnoge ŠOKIRAO

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju emisije "Amidži šou" ugostio Darka Tanasijevića, Uroša Živkovića, Katarinu Grujić, Gogu Sekulić, Branku Sovrlić i Samo Boba.

U toku rublike "Jedi ili odgovaraj" gde su Ognjenovi gosti u obavezi da odgovore na pitanje koje im on postavi, ako ne odgovore, moraju da pojedu nešto što izvuku:

- Kaća kako komentarišeš celu aferu oko Vujadina Savića, što su spominjali i tebe i Gobelju? - upitao je Ognjen.

- Ja sam već odgovarala na ta pitanja, i rekla sam da ne bih komentarisala te stvari. Mene je dotaklo to jer je to moj prijatelj, moram da kažem da je jako ružno nekoga linčovati, a da niko ne zna da li je to istina, ja sam uz njega, to sam mu i rekla, on je moj prijatelj i biću uz njega do kraja života - rekla je Kaća.

Autor: N.B.