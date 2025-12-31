AKTUELNO

Nikada nismo imali krizu: Branka Sovrlić progovorila o suprugu s kojim je 42 godine, a onda je Darko otkrio šta mu je Sanja Marinković ZABRANILA

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naša poznata pevačica Branka Sovrlić odgovorila je na sva šuškanja i smeštanja afera od strane koleginica, kako bi je odvojili od muža, gostujući u Amidži šouu!

Kada je došla na red rubrika "Jedi ili odgovaraj", Branka Sovrlić progovorila je o pričama da su joj koleginice smeštale afere kako bi je razdvojile od supruga Pavla.

- Izjavila si da su pojedine kolege pokušale da ti smeste afere da ti naruše brak sa Pajom. Ko je to - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je izmišljeno, svi znaju da smo mi u velikoj ljubavi od 1984. godine, već 42 godine. Nikada nismo imali krizu, rođeni smo jedno za drugo - rekla je Branka.

- Šta si od estetskih korekcija radio na sebi - glasilo je pitanje.

- Ništa, što se i da primetiti. Zube, to se vidi, uši sam hteo, Sanja Marinković mi je zabranila. Ja sam pričao da imam kompleks samo od ušiju, ona kaže: "Ni slučajno, ne, po tim ušima si autentičan" - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

