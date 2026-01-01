Milica Milša iskreno za Pink.rs u novogodišnjem intervjuu o operaciji karcinoma, pa progovorila o suprugu: Svakome želim jednog Žarka... (FOTO)

Glumica Milica Milša u prazničnom razgovoru za Pink.rs osvrnula se na godinu iza nas i podelila kako je za nju 2025. bila emotivno veoma izazovna. Naime, kraj godine obeležila je teška vest - dijagnostikovan joj je karcinom, o čemu je iskreno progovorila.

Uprkos svemu, Milica nije dozvolila da je bolest slomi. Ističe da je zahvalna na podršci porodice i da je ponosna na svoj poslovni put u protekloj godini, i da se raduje novim projektima u 2026. godini.

Kako se 2025. završila, kakav je utisak ostavila na Vas i kako biste je opisali?

- 2025. je bila u principu radna, počela je sa pozorišnom premijerom Princeze na zrnu graška u pozorištancu Puž, nastavila se sa snimanjem serije Dadilja i serije Nasledstvo čije snimanje još traje. Bilo je i lepih putovanja i opuštanja. Završila se mojom operacijom bazocelularnog karcinoma koja je prošla uspešno, tako da u novu godinu ulazim rasterećena.

Da li ste na početku 2025. sebi postavili određene ciljeve? Šta ste uspeli da ostvarite, a šta ostavljate za 2026. godinu?

- Ne postavljam ciljeve, trudim se da radim ono što me čini srećnom, i mene i moju okolinu.

Vi i Vaš suprug važite za jedan od najskladnijih parova. U čemu je, po Vašem mišljenju, tajna uspešnog i dugotrajnog braka?

- Tajne nema, samo puno ljubavi, razumevanja i uvek timski rad. Svakom želim da nađe svog Žarka da bi život imao smisla.

Da li se sećate prve Nove godine koju ste proveli sa Žarkom i po čemu Vam je ona ostala u posebnom sećanju?

- Iako smo se znali od ranije, naša priča zapravo počinje 1. januara 1999. kad smo se slučajno sreli u jednom kafiću. Od tog dana moja kuma Tanja i Žarko su krenuli da pletu mrežu oko mene u koju sam, hvala Bogu upala.

Često se kaže da su praznici vreme zahvalnosti. Na čemu ste danas najviše zahvalni Žarku?

- Zahvalna sam Bogu što mi je poslao Žarka i što sam bila dovoljno pametna da shvatim koliko je on savršen.

Da li postoji neka tradicija ili mali ritual koji Vas dvoje negujete tokom praznika ili tokom godine?

- Nama je uvek lepo kad smo zajedno, to je za nas praznik, još kad smo sa Antonijem i tetka Lilom onda nam je srce na mestu.

Kada se osvrnete na godinu koja je za Vama, na šta ste profesionalno najponosniji?

- Apsolutno na seriju Nasledstvo, raduje me što se serija dopada publici i što je toliko gledana. Ljudi me presreću na ulici, u samoposluzi, kafeima, pa čak i u Beču, pišu mi i poruke na društvenim mrežama i pitaju šta će se dalje događati. Ponosna sam na celokupni tim koji radi na seriji, uživanje je i zadovoljstvo raditi sa takvom ekipom.

Serija Nasledstvo obara sve rekorde gledanosti, da li ste zadovoljni projektom i šta je to što ste nam pripremili u nastavku?

- Prezadovoljna sam, uzivam u svakom snimajućem danu i reakcijama gledalaca. Zaista sam zahvalna publici na tolikoj ljubavi i gledanosti. U nastavku samo Zarko zna šta će se dešavati, ali znajući njega očekujte neočekivano, uzbuđenja na pretek, rolerkoster emocija, pravi spektakl koji vam ne da ni da trepnete!

Za sam kraj, koju poruku biste uputili mladim umetnicima i šta biste im poželeli u Novoj godini?

- Svima želim prvenstveno zdravlje, sreću i radost, veselje i puno iskrenih osmeha.

Autor: A.Anđić