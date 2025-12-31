AKTUELNO

OVO JE ISTINA O ROLEKSU: Goga Sekulić progovorila o Nikoli Pekoviću, otkrila da li ga je tužila

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju emisije "Amidži šou" ugostio Darka Tanasijevića, Uroša Živkovića, Katarinu Grujić, Gogu Sekulić, Branku Sovrlić i Samo Boba.

U toku rublike "Jedi ili odgovaraj" gde su Ognjenovi gosti u obavezi da odgovore na pitanje koje im on postavi, ako ne odgovore, moraju da pojedu nešto što izvuku:

- Gogo što si htela da tužiš Pekovića nakon roleksa? - upitao je Ognjen.

- Tužba nema veze sa roleksom, ja sam posle neke utakmice htela da tužim košaršake koji su pevali pesmu gde se ja pominjem, a mojim roditeljima nije bilo dobro nakon toga. Mene su zvali neki prijatelji da povučem tužbu i ja sam to uradila iiako sam platila advokaticu, a Roleks sam sama sebi kupila, nije mi niko kupio - rekla je Goga.

