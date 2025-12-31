Umro poznati pevač u staračkom domu

Čuveni pevač gospel muzike, Ričarda Smolvuda umro je danas, 30. decembra u 77. godini.

Ričard, koji je nekoliko puta bio nominovan za Gremi nagradu, umro je u domu za stare Sandy Springu u Merilendu.

Vest o smrti Ričarda Smolvuda potvrdio je njegov publicista za The Washington Post.

Solvud je rođen u Atlanti, a u Vašington se preselio kada je imao samo 10 godina. Naredne godine osnovao je svoju prvu gospel grupu, časove pevanja držala mu je pevačica Roberta Flek, u srednjoj školi Browne.

Studirao je muziku na univerzitetu Howard, gde je magistrirao muzikologiju i klavir. Krajem 1970-ih osnovao je grupu Richard Smallwood Singers, dobili su zatim nominaciju za Gremija za album "Psalms" 1984.

Bio je sedam puta nominovan za Gremi nagradu, poslednji put 2012. u kategoriji najbolje gospel pesme.

Brojni izvođači su obradili njegove pesme, poput grupe, Stivija Vondera i Vitni Hjuston koja je snimila njegovu himnu "I Love the Lord" za saundtrek filma "The Preacher's Wife" iz 1996. godine. Nije se ženio i nije imao decu, Iza njega su ostala dva brata i tri sestre.

Autor: Nikola Žugić