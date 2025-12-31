NE JEDEM IH VIŠE: Branka Sovrlić o zdravstvenom problemu zbog kojeg je završila u bolnici

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju emisije "Amidži šou" ugostio Darka Tanasijevića, Uroša Živkovića, Katarinu Grujić, Gogu Sekulić, Branku Sovrlić i Samo Boba.
U toku rublike "Pitanja sa Instagrama" Tijana Stoisavljević je čitala pitanja gostima:
- Da li i dalje jedete čija semenke - pitala je Tijana.
- Ne jedem, posle onoga što mi se desilo ne jedem. Imala sam zdravstveni problem pa sam zavšrila u bolnici - rekla je Branka.
Usledila su pitanja za Gogu Sekulić:
- Da li si u svađi sa Božom Dobrišom zbog nekih pitanja? - pitala je Tijana.
- Ma Boži je sve oprošteno - rekla je Goga i poslala poljubac Boži.
Nakon toga Tijana je čitala pitanja za Uroša:
- Da li je istina da ti je Darko Lazić bio idol - pitala je Tijana.
- Jeste, išao sa na njegove nastupe, on je sjajan pevač - rekao je Uroš.
Autor: N.B.