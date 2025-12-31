AKTUELNO

Domaći

NE JEDEM IH VIŠE: Branka Sovrlić o zdravstvenom problemu zbog kojeg je završila u bolnici

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Pixabay.com ||

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju emisije "Amidži šou" ugostio Darka Tanasijevića, Uroša Živkovića, Katarinu Grujić, Gogu Sekulić, Branku Sovrlić i Samo Boba.

U toku rublike "Pitanja sa Instagrama" Tijana Stoisavljević je čitala pitanja gostima:

- Da li i dalje jedete čija semenke - pitala je Tijana.

- Ne jedem, posle onoga što mi se desilo ne jedem. Imala sam zdravstveni problem pa sam zavšrila u bolnici - rekla je Branka.

Foto: TV Pink Printscreen

Usledila su pitanja za Gogu Sekulić:

- Da li si u svađi sa Božom Dobrišom zbog nekih pitanja? - pitala je Tijana.

- Ma Boži je sve oprošteno - rekla je Goga i poslala poljubac Boži.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga Tijana je čitala pitanja za Uroša:

- Da li je istina da ti je Darko Lazić bio idol - pitala je Tijana.

- Jeste, išao sa na njegove nastupe, on je sjajan pevač - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#Branka Sovrlić

#Karijera

#pesme

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

OVO JE ISTINA O ROLEKSU: Goga Sekulić progovorila o Nikoli Pekoviću, otkrila da li ga je tužila

Domaći

Jako je ružno... Katarina Grujić progovorila o AFERI Vujadina Savića u kojoj se pominje njen suprug, njen odgovor mnoge ŠOKIRAO

Domaći

Našao sam ženu za... Uroš Živković šokirao sve kada je otkrio koliko godina ima, pa progovorio o supruzi: ONA JE ZA KUĆU

Domaći

EVO KAKO SU SE UPOZNALI KAĆA I GOBELJA! Pevačica otkrila sve: Zvao me je drug i...

Domaći

Njih dvoje šalje u izolaciju: Darko Tanasijević otkrio koje kolege bi nominovao za izbacivanje u Eliti

Domaći

HIT ODGOVOR NAŠEG PEVAČA: Uroš Živković otkrio da li bi bio Deda Mraz plejboj zečicama, u studiju nastao muk