ŽELJKO ILI MILICA MITROVIĆ: Darko Tanasijević priznao koga bi spasio iz nabujale reke (VIDEO)

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju emisije "Amidži šou" ugostio Darka Tanasijevića, Uroša Živkovića, Katarinu Grujić, Gogu Sekulić, Branku Sovrlić i Samo Boba.
U rublici ŠTA BI RADIJE gosti su odgovarali na pitanja voditelja:
- Darko, zamisli desi se neka poplava, nabujala reka, imaš jedan pojas za spasavanje, koga bi spasio Željka ili Milicu Mitrović? - upitao je Ognjen.
- Znam odgovor, Milicu Mitrović - rekao je Darko.
- Ma možeš i zajedno - rekla je Goga.
- Jedino ako se njih dvoje grle - dodao je Darko.
- Moraš dami da pomogneš - rekao je Ognjen.
- Pa ja sam rekao, Milicu Mitrović - rekao je Darko.
Autor: N.B.