ŽELJKO ILI MILICA MITROVIĆ: Darko Tanasijević priznao koga bi spasio iz nabujale reke (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju emisije "Amidži šou" ugostio Darka Tanasijevića, Uroša Živkovića, Katarinu Grujić, Gogu Sekulić, Branku Sovrlić i Samo Boba.

U rublici ŠTA BI RADIJE gosti su odgovarali na pitanja voditelja:

Foto: TV Pink Printscreen

- Darko, zamisli desi se neka poplava, nabujala reka, imaš jedan pojas za spasavanje, koga bi spasio Željka ili Milicu Mitrović? - upitao je Ognjen.

- Znam odgovor, Milicu Mitrović - rekao je Darko.

- Ma možeš i zajedno - rekla je Goga.

- Jedino ako se njih dvoje grle - dodao je Darko.

- Moraš dami da pomogneš - rekao je Ognjen.

- Pa ja sam rekao, Milicu Mitrović - rekao je Darko.

Foto: jelena simonović

Autor: N.B.

