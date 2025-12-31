ŽELJKO ILI MILICA MITROVIĆ: Darko Tanasijević priznao koga bi spasio iz nabujale reke (VIDEO)

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju emisije "Amidži šou" ugostio Darka Tanasijevića, Uroša Živkovića, Katarinu Grujić, Gogu Sekulić, Branku Sovrlić i Samo Boba.

U rublici ŠTA BI RADIJE gosti su odgovarali na pitanja voditelja:

- Darko, zamisli desi se neka poplava, nabujala reka, imaš jedan pojas za spasavanje, koga bi spasio Željka ili Milicu Mitrović? - upitao je Ognjen.

- Znam odgovor, Milicu Mitrović - rekao je Darko.

- Ma možeš i zajedno - rekla je Goga.

- Jedino ako se njih dvoje grle - dodao je Darko.

- Moraš dami da pomogneš - rekao je Ognjen.

- Pa ja sam rekao, Milicu Mitrović - rekao je Darko.

Autor: N.B.