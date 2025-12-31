NAJLUĐA ŽURKA KOD JOVANE JEREMIĆ! Ori se studio, svi na nogama: Voditeljka priredila novogodišnji spektakl, gledajte na Pinku

Gledaoci Pinka godinu na izmaku tradicionalno ispraćaju uz Jovanu Jeremić i "Novo vikend jutro", a voditeljka se svojski potrudila da atmosferu dovede do vrhunca i milionsku publiku najgledanije televizije dobro pripremi za večerašnji doček Nove godine!

Jeremićeva je u studiju ugostila brojne pevače s domaće javne scene, te su uz bend priredili živu svirku i novogodišnju žurku za pamćenje!

Voditeljka je svojom harizmom očarala sve - u studiju je sve vreme plesala i pevala, a atmosfera je na vrhuncu!

