TATA, OVO JE ZA TEBE! Jovana Jeremić zaustavila muziku usred jutarnjeg programa: Obratila se pokojnom ocu, a onda pomenula Milicu i Željka

Voditeljka Jovana Jeremić 2025. godinu ispraća zajedno sa milionima gledalaca u "Novom vikend jutru" na Pinku, gde je više nego veselo od ranog jutra.

Jeremićeva je priredila spektakl za pamćenje - relevantne sagovornike, ali i sjajan bend i domaće izvođače koji su atmosferu doveli do vrhunca, a onda je u jednom trenutku zaustavila muziku i rešila da se obrati naciji.

- Tata, ovo je za tebe - rekla je kada se na ekranu ukazao grafik koji pokazuje da je Pink najgledaniji, a potom se prisetila reči pokojnog oca.

- Pričao mi je:"Kad vidim oblakoder koji se probija, ja se pitam da l ćeš biti dobro, da te neko ne skloni, ne uništi, nešto ne uradi... Remetiš druge televizije, remetiš sistem, sve". Ovo je za mog oca, da ovaj oblakoder uvek bude što veći. Ovo je za Željka i Milicu, oni su bili tu za mene kada mi je bilo najteže u životu. Oni su moja porodica, ja ću im to tri puta više uzvratiti u narednom periodu - obećala je voditeljka.

Autor: D. T.