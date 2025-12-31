ŠTA JE ESTRADA SLAVILA U 2025.? Ovo su gala svadbe i veselja poznatih o kojima je brujao region!

U 2025. godini najviše se pisalo o skandalima i razvodima na domaćoj javnoj sceni, međutim brojnim pripadnicima domaćeg džet-seta ruže su, ipak, cvetale na polju ljubavi, te je sklopljeno mnogo novih brakova.

Tako je na ludi kamen stala Teodora Kunić, ćerka voditeljke i glumice Suzane Mančić. Lepa Teodora udala se za generala Talijana, a mnogima je bilo interesantno to što on već ima petoro dece sa dve žene.

U 2025. godini udala se i muzička zvezda Tea Tairović, a o njenom gala venčanju definitivno se najviše pričalo ove godine. Ona se udala za Ivana Vardaja u Novom Sadu, a uprkos svim težnjama da to bude intimna, privatna ceremonija, zbog čega je na veselje pozvala samo dve koleginice, pojedine fotografije sa venčanja procurile su u javnost, a glavobolju su im dodatno zadali paparaci.

Jesenas je na ludi kamen stao i glumac Marko Janketić, koji je izgovorio sudbonosno "da" dugogodišnjoj partnerki Mariji. Šuškalo se je za svadbu potrošio oko 20.000 evra, a na veselju pevali su mu Milena Ćeranić, Milica Todorović, Aco Pejović.

Gala venčanje mladog folk pevača Uroša Živkovića jedno je od najispraćenijih u domaćim medijima. On je u oženio Jovanu, a ujedno su krstili i svog prvenca Lazara. Očekivano, na njegovo slavlje sjatila se cela estrada.

Ove godine ženili su se i sportisti. Srpski teniser Laslo Đere venčao se s Tamarom Pavićević, a među gostima bili su Filip Krajinović i Viktor Troicki.

Veliko iznenađenje bilo je kada je MC Stojan objavio fotke sa građanskog venčanja u Bugarskoj. Kako se pisalo, oženio je stjuardesu koju je upoznao na jednom letu.

Na ludi kamen ove godine stao je i glumac Luka Raco, koji je oženio koleginicu Ninu Mrđu.

Pažnju je ove godine privukla i Nataša Bekvalac, kada je objavila fotografije sa venčanja sestre Katarine Šarović. "Udala se moja ljubav", napisala je tada ponosna Nataša.

Svadbu je upriličio i princ Aleksandar, najmlađi sin Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra, koji se oženio Vesnom Jelić.

Ove godine udala se i ćerka Bilje Krstić, i to na tajnoj ceremoniji koja je upriličena na Kosmaju.

I Nikola Milošević, sin Save MIloševića stao je na ludi kamen, a venčanje je održano u Belom potoku, u sali jednog luksuznog restorana.

Oženio se i glumac Milan Vasić, koji se na večnu ljubav zarekao Maji Ilievski, a fotkama na mrežama oduševio je sve.

Na ludi kamen je po drugi put stao Igor Kojić, sin Dragana Kojića Kebe, ali će, po svemu sudeći, sreću morati da okuša i treći put. Naime, on je sklopio brak sa 15 godina mlađom Sofijom na samom početku godine, a posle pet meseci usledio je razvod.

Slavila se i punoletstva

Pripadnici domaće estrade ove godine imale su mnogo povoda za slavlje, a mnogi od njih gala žurkama obeležili su punoletstva svoje dece.

Najviše se pričalo i pisalo o punoletstvu Andreja Taškovića, sina članice žirija Pinkovih zvezda Viki Miljković i njenog supruga, harmonikaša Dragana Taškovića Tašketa. Njih dvoje su upriličili gala feštu u hotelu sa pet zvezdica u Beogradu na vodi, a na njihovo slavlje sjatila se cela estrada. Sve njene kolege latile su se mikrofona, a poseban je delirijum nastao kada je zapevala njihova kuma Ceca Ražnatović. Inače, u medijima se šuškalo da je slavljenik Andrej od gostiju ukupno dobio više od 150.000 evra!

Brojni pripadnici estrade sjatili su se i kod Saše Matića na slavlje. On je, naime, organizovao punoletstvo ćerke Tare u jednom prestižnom prestoničkom hotelu, a na spisku zvanica našlo se čak njih 700!

I Goca Tržan proslavila je punoletstvo ćerke Lene, sa kojom je zajedno ponosna pozirala. Za razliku od svojih kolega, Goca nije pozvala pola estrade na slavlje, već je bilo koncipirano za uži krug ljudi i Lenine prijatelje, pre svega, a mama se postarala da joj ostvari sve želje, kako muzičke, tako i druge.

Autor: D. T.