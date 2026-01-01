Marku ću poželeti ćerku ili sina: Od nastupa širom sveta do najvažnijih porodičnih trenutaka! Katarina Grujić za Pink.rs progovorila o godini koja ju je oblikovala i željama za 2026.

Na pragu nove godine, Katarina Grujić osvrće se na 2025. godinu i deli svoja razmišljanja o porodici, poslu i planovima za 2026.

Za pevačicu Katarinu Grujić 2025. godina bila je puna izazova, ali i ostvarenja - od novih pesama i spotova do nastupa širom sveta i usklađivanja majčinstva sa karijerom. U novogodišnjem intervjuu za naš portal ona je otkrila svoje najvažnije profesionalne i privatne trenutke, podršku najbližih, lekcije naučene tokom godine, kao i želje i planove za 2026. godinu.

Kako bi sumirala svoju muzičku 2025. godinu - šta ti je donela i šta si najviše naučila?

- Donela mi je dosta posla, nove pesme, spotove... Bila je radna i plodonosna, tako da nemam razloga da ne budem zadovoljna. Naprotiv. Opet, postoji nešto što sam planirala u godini na izmaku, a što nisam uspela da realizujem, opet zbog mnogobrojnih poslovnih i privatnih obaveza, a to je album na kojem intenzivno radim. U narednoj godini obećavam i sebi, a i vama, da će mi to biti prioritet.

Kako si uspela da uskladiš majčinstvo i intenzivne obaveze na sceni?

- To je izazov sa kojim se svaka majka suočava, nevezano za profesiju kojom se bavi. Uvek se iznova preispitujemo da li smo dovoljno dobre majke, ali sve dok se preispitujemo, znači da jesmo. Katja ne nedavno napunila 4 godine i sada je već velika devojčica koja sve razume i shvata posao kojim se bave njeni roditelji. Oko nje imam nesebičnu Markovu pomoć, kao i pomoć članova naših porodica. Tu je i dadilja, koja je sa njom od njenog rođenja i koju obožava. Za sada smo jedan dobar i uigrani tim.

Govoriš o proširenju porodice - da li je Nova godina za tebe vreme za velike odluke u tom smislu?

- Ta odluka u meni postoji od kada se Katja rodila, i ne vezujem je strogo za novogodišnje želje i odluke, ali ona ne zavisi od nas. Kada se kockice budu sklopile i kada Bog odluči, onda će se i naša porodica proširiti.

Šta ti je bio najveći izazov ove godine?

- Da sačuvam glas i da me zdravlje posluži. Sve moje kolege znaju da je to najveći izazov, jer naš posao je težak, radimo katkad svaki dan, u zadimljenim prostorijama, stalno smo na putu i premalo spavamo... Zimski period je dodatno težak jer su temperature niske, haraju virusi, a imunitet opada... Mesecima unapred zakazani nastupi dodatno nam stvaraju presiju da ne smemo da se razbolimo. Poslednjih godina bez infuzije ne mogu ni da zamislim svoj život, ali posao koji smo birali, ne prate samo spotovi i gostovanja po TV emisijama (smeh).

Ko ti je najveći oslonac u teškim trenucima i kako to ceniš?﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

- Kao i svima, porodica, ali isto tako sam i ja njima. Za mene je to nešto što se podrazumeva, što treba da bude bezrezervno sa obe strane i što treba da se neguje. Ja negujem sve svoje odnose do kojih mi je stalo, a do porodice mi jeste najviše stalo. Znaju oni koliko ja to cenim.

Kakav je tvoj pogled na to kako su se tvoji međuljudski odnosi menjali tokom godine - u braku, sa prijateljima, u poslu?

- Nisu puno... I dalje su uz mene svi oni koji su bili i pre, a tu prevashodno mislim na svoje najmilije, na porodicu, prijatelje i najbliže saradnike. Volim da kažem da se žito samo odvoji od kukolja i da su svi baš tamo gde i treba da budu. Zadovoljna sam i zahvalna Bogu na svim ljudima koji su sastavni deo mog života i karijere.

Kada se osvrneš na ovu godinu, šta bi rekla da ti je najlepši, a šta najteži privatni trenutak?

- Najtežnih na sreću nije bilo, a i da jeste, ja bih birala da se na to ne osvrćem jer smatram da loše stvari treba ostaviti u prošlosti, ne vraćati se na njih, ne hraniti ih... Nasuprot tome, lepe treba isticati, stalno se prisećati i vraćati se u trenutke u kojima smo bili srećni. Ja sam privatno imala puno lepih momenata sa porodicom, porodičnih putovanja, proslava rođendana, godišnjica braka... Što se posla tiče, nastupala sam širom sveta i dijaspore, ali bih posebno izdvojila nastup u Dubaiju, gde sam scenu delila sa Acom Pejovićem, koji se desio 8.novembra ove godine. Spojila sam lepo i korisno, pa sam nakon koncerta uživala još par dana sa svojim suprugom.

Kako izgleda tvoja idealna novogodišnja noć - kod kuće, radno ili u krugu prijatelja i porodice?

- Bilo bi idealno kada bih mogla da spojim sve to- da sa porodicom i publikom zajedno uđem u Novu godinu, ali to još uvek nije moguće, jer je Katja mala. Poslednjih godina sam uvek provodila radno Novu godinu, tako ću i ovu, ali ću zato Božić provesti u krugu porodice, u svom domu. Radujem se i jednom i drugom.

Koju svoju osobinu si ove godine najviše zavolela, a koju bi volela da popraviš u 2026.?

- Nisam se puno menjala, osim što kod sebe poslednjih godina prepoznajem smirenost, zrelost, mudrost, kojima u ranijim godinama nisam mogla da se pohvalim (smeh). Osim majčinstva koje me je definitivno promenilo, mislim da i post u mnogome utiče na tu bolju verziju Kaće Grujić. Post nas ne uči samo odricanju od hrane i loših misli i dela, već nas menja iznutra, na bolje.

Postoji li jedna želja koju ćeš zamisliti tačno u ponoć?

- Ne bih da zvuči kao floskula, ali zaista svima, pa i sebi, želim samo zdravlja! Mada to nije "samo", to je SVE što vam treba, jer kada imate zdravlje, imate sve. Kada ga nemate, džaba vam kuće, gradovi, avioni, kamioni, hitovi, koncerti... Marku ću poželeti sina ili ćerku, a Katji batu ili seku. Vama i vašim čitaocima, osim zdravlja, sreće, uspeha i ljubavi, želim mnogo dobre muzike, i da uživate u mojim novim pesmama kojima ću vas uskoro obradovati.

Autor: N.Panić