ŠOK U JUTARNJEM! Jovana Jeremić vrelim trbušnim plesom zapalila studio: Trubači gruvaju, voditeljka se uvija s kristalnom krunom i podvezicom! (VIDEO)

Voditeljka jutarnjeg programa TV Pink priredila je pravi spektakl u poslednjoj emisiji u 2025. godini, koju ispraćamo večeras!

U studiju 1 TV Pink veselo je od ranog jutra - voditeljka je podigla atmosferu zajedno sa svojim gostima, a onda je usledio pravi spektakl kada je obukla kostim trbušne plesačice i izvela specijalno uvežbanu tačku.

Dok je trubački orkestar svirao splet, Jovana se uvijala poput prave čigre, te pokazala da su se časovi plesa isplatili i pomogli da njen prirodni talenat još više dođe do izražaja.

Jeremićeva je imala specijalnu krunu, kristalni brusthalter i podvezicu, a svi gosti su joj aplaudirali i nagradili njen trud.

Pogledajte u nastavku:

Autor: Pink.rs