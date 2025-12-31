Lepa godina je iza mene: Sanja Vučić sumirala 2025, priznala da li je spremna za 'ludi kamen' i otkrila da li će snimiti pesmu sa Teom i Barbarom

Popularna pevačica stavila je sve karte na sto, te za naš portal otkrila ono što mnoge zanima!

Godinu na izmaku Sanja Vučić ispraća sa osmehom, mirom i velikim razlogom za zahvalnost. Iza nje je period ličnih i profesionalnih pobeda, a pred njom nova godina u kojoj, kako kaže, ne planira mnogo – ali veruje u lepa iznenađenja. U novogodišnjem intervjuu za Pink.rs, Sanja iskreno govori o ljubavi, poslu, prijateljstvima, planovima i malim ritualima koji je čine srećnom.

Kada bi sumirala 2025. godinu, po čemu ćeš je pamtiti, a šta je ono što želiš da zaboraviš?

- Na privatnom planu ovo je bila najlepša godina mog života – spokoj, mir, ljubav. Na poslovnom takođe sam zabeležila uspehe i ne želim nijednu stvar da izdvojim kao nepoželjnu. Lepa godina je iza mene.

Znamo da si zaljubljena i da vešto kriješ svoj privatni život od očiju javnosti, ali nas zanima da li u novoj godini planiraš da staneš na ludi kamen?

- Ja retko šta planiram, raduju me iznenađenja i spontane radosti. Ako je zapisano da se ove godine udam, neka tako bude, a ako ne ove – može sledeće!

Jedna si od najomiljenijih pevačica na estradi, kolege o tebi imaju samo reči hvale, a znamo da se ti privatno najviše družiš sa Teom i Barbarom, pa nas zanima da li ćete vas tri, posle silnih dueta, ukrstiti glasove?

- Uvek me raduje kada me neko obavesti da kolege lepo pričaju o meni. Trudim se da negujem, pre svega, zdrave odnose sa kolegama, da ih tretiram s uvažavanjem i mogu reći da mi je to uzvraćeno. Što se dueta tiče, ostalo je da Baki i ja ukrstimo glasove, pa ćemo to da ovekovečimo i nekim triom – biće, biće!

Vreme je da nam napokon otkriješ kakva je Sanja u četiri zida, kada je sama – šta tada radiš?

- Otkrivam ja to non-stop, hahaha. Kod kuće odmaram, kućna sam muva, uživam u svoja četiri zida, tu sam najspokojnija. Imam svoje malene projekte, sitne zanimacije i hobije – volim da gledam serije i filmove, da ispunjavam ukrštene reči, slažem puzzle, slikam po brojevima. Moja kućica, moj mir!

Kakvi su ti planovi za Novu godinu?

- Imam plan da budem srećna! A kada su takve želje, onda sve mora da ide meni po volji. Mislim da time sve zaokružujem – porodicu, prijatelje i posao.

Šta je ono što Sanja želi da joj požele u Novoj godini, a krije u sebi?

- Poželite mi mesec dana odmora, to mi najviše treba! Hahaha, ove godine možda i odem na neki odmor, držite mi palčeve!

Autor: Nemanja Brajović